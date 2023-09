Declarație: Sîntem foarte bine pregătiți pentru iarna care vine

Republica Moldova este bine pregătită pentru sezonul rece 2023-2024. Asigurările sînt date de președintele Parlamentului, potrivit căruia autoritățile au depus eforturi pentru ca țara să nu se mai confrunte cu o nouă criză energetică.

Igor Grosu spune că Republica Moldova nu mai este dependentă energetic de Gazprom, iar datoriile artificiale invocate de concernul rus, nu vor fi achitate de cetățenii Republicii Moldova, notează IPN.

Președintele Parlamentului spune că instituțiile statului sînt pregătite pentru a face față noului sezon de încălzire. În acest context, Energocom procură volume de gaze naturale, iar pentru a asigura un acces nediscriminatoriu tuturor companiilor la rețelele de transport a gazelor, acestea au fost transferate în gestiunea Transgaz România și BERD.

„După ultimele două ierni pe care le-am trăit sîntem cel mai bine pregătiți. Nu mai rămînem la mila Gazprom care ne promitea gaz ieftin, iar în octombrie-noiembrie el se evapora și nu mai ajungea la noi în cantitățile promise. La acest capitol sîntem foarte bine pregătiți, am separat deja și operatorul care se ocupă de transportul gazelor, din 19 septembrie decizia intră în vigoare. Va fi o altă companie decît Moldovagaz care va presta serviciile de transport a gazelor pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu la postul public de televiziune.

De asemenea, președintele Parlamentului nu exclude scenariul unui litigiu internațional cu concernul rus Gazprom, dacă Rusia va insista pe achitarea unor datorii nejustificate.

„Noi am plătit pentru ceea ce am consumat. Unii au încercat să facă bani pe seama noastră, inventînd datorii, penalități. Alții, n-au plătit deloc. Pentru ceea ce am consumat, noi ne-am onorat factura. Modești și mici cum sîntem, dar facturile ni le-am onorat. Ceea ce n-am consumat, noi n-o să recunoaștem. Vom prezenta toate argumentele în instanțele internaționale. Vom prezenta și alte argumente, ca de exemplu, micșorarea volumelor pe nepusă masă care n-a avut nicio justificare. Noi ne-am pregătit foarte bine în eventualitatea în care ajungem într-un litigiu internațional”, a explicat președintele Parlamentului.

Recent, Energocom a anunțat că a procurat circa 300 milioane de metri cubi de gaze naturale ce vor fi folosite atît pentru consum curent, cît și pentru stocare. Prețul mediu ponderat de achiziție a gazelor, în punctele de achiziție solicitate de Energocom, constituie circa 400 USD/1000 m3.