Cum a relatat presa din Austria incidentul cu Codruț? Știrea cu președintele Austriei mușcat de cîine a ajuns inclusiv în Indonezia și Turcia

Incidentul nefericit care s-a produs pe 16 noiembrie în curtea Președinției, acolo unde președintele Austriei a fost mușcat de Codruț, cîinele adoptat de administrația prezidențială, a făcut înconjurul lumii.

Unele dintre cele mai celebre redacții de presă – Reuters și Politico au publicat știrea. Subiectul a ajuns și în presa din Austria, Rusia, Ucraina, Romînia, Belarus și chiar Turcia și Indonezia. NM a adunat o selecție de titluri din presa internațională.

Imaginile publicate de TVR Moldova, în care se vede cum Codruț, cîinele care locuiește la Președinție, îl mușcă de mînă pe președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, au fost preluate rapid în presa autohtonă și pe rețelele de socializare. La fel și imaginile publicate ulterior de Parlament și Guvern, în care liderul de la Viena apare cu mîna bandajată.

Incidentul din curtea Președinției a stîrnit interesul presei internaționale. Reuters a publicat știrea cu titlul: „Un cîine moldovean mușcă un om – dar de această dată, un președinte”.

Și Politico, publicație cu sediul la Bruxelles, Londra, Paris și Berlin a publicat o știre. Jurnaliștii au făcut un joc de cuvinte în limba engleză „Scandal cu lăbuțe: Primul cîine al Moldovei mușcă președintele austriac”. „Codruț was not available for comment.” – „Codruț nu a fost disponibil pentru un comentariu”, a scris autorul la finalul știrii de pe politico.eu.

Și cel mai mare ziar din Austria – Krone Zeitung a publicat știrea. „Cîinele a încălcat protocolul”, au menționat jurnaliștii austrieci și au adăugat: „Este puțin probabil ca președintele federal să îi poarte pică. Van der Bellen este cunoscut ca un iubitor de cîini – cîinele său Juli poate fi văzut în mod regulat alături de el”.

Și alte redacții din Austria au preluat subiectul.

Inclusiv redacțiile în limba germană.

Subiectul a fost preluat și de presa din Romînia, Ucraina și Rusia.

Codruț a fost menționat și în știrile din presa belarusă.

Știrea despre Codruț a ajuns și în atenția presei din Indonezia.

Subiectul a fost publicat și de portalul turc Medyascope.

Și jurnaliștii din Grecia au relatat incidentul.

Codruț a ajuns în atenția publică în luna septembrie, după ce a fost surprins în curtea Președinției, alături de Maia Sandu. Ulterior, șefa statului a publicat o imagine cu el și i-a relatat povestea pe o rețea de socializare. Șefa statului a menționat că acesta a fost adoptat la începutul anului 2023, după ce a fost găsit în stradă lovit de o mașină. Din nefericire, veterinarii au fost nevoiți să-i amputeze o lăbuță. De atunci, Codruț a fost văzut în multiple ocazii alături de președinta Sandu.

Președinția nu a comentat deocamdată incidentul în care a fost implicat președintele Austriei.