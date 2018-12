Ce ținute și accesorii îmbraci de Revelion în funcție de zodie

Ai planificat cu cine sărbătorești Revelionul, te-ai gîndit deja ce să conțină meniul pregătit pentru noaptea dintre ani, cum să decorezi casă, însă nu reușești să îți găsești o ținută așa cum îți dorești?

Ținută de Revelion pentru Zodia Berbec

Outfitul de Revelion pentru zodia Taur

Cum să te îmbraci de Revelion, dacă ești din zodia Gemeni

Ce piese vestimentare să porți de Revelion dacă ești zodia Rac?

Ținută de Revelion pentru zodia Leu

Outfitul de Revelion perfect pentru zodia Fecioară

Cum să te îmbraci de Revelion în funcție de zodia Balanța

Ce piese vestimentare să porți de Revelion dacă ești zodia Scorpion?

Ținută de Revelion pentru zodia Săgetător

Outfitul de Revelion perfect pentru zodia Capricorn

Cum să te îmbraci de Revelion în funcție de zodia Vărsător

Ținută de Revelion pentru zodia Pești

Nu mai căuta modelul ideal, ci inspiră-te din sugestia oferită de astrologi. Conform semnului zodiacal, există anumite modele de rochii și accesorii care ți se potrivesc. Iată care sînt acestea și cum poți să arăți că o divă în noaptea dintre ani!Pasională și activă, femeia născută sub influența acestui semn zodiacal adoră accesoriile opulente și nuanțele intense și pasionale. Așadar, pentru noaptea dintre ani, mizează pe o rochie în nuanțe de roșu, cu o croială lejera, ce îți subliniază delicat talia. Completează outfitul cu accesorii aurii. Pantofii cu ținte pot oferi un aer rebel ținutei, iar bijuteriile împodobite cu pietre semiprețioase și modele florale vor ridica feminitatea la rang de artă.Practice și cu picioarele pe pămînt, nativele acestei zodii nu se dau în vînt după ținute extravagante, ci înclină spre minimalism și croieli clasice. Pentru o apariție divină, optează pentru o rochie din materiale fluide, în nuanțe optimiste (verde mentă sau ou de rată). Nu încărca outfitul cu accesorii, ci alege o piesă sau două statement. Dacă nu te simți în largul tău să porți pantofi cu toc toată seara, poți să îi schimbi cu unii comozi oricînd.Reprezentanțele zodiei Gemeni sînt pline de viață și pregătite oricînd pentru dans, astfel că nu orice ținută de Revelion li se potrivește, ci una care să le ofere libertate de mișcare. O rochie lila cu falduri și accente feminine, accesorizată discret cu elemente arginții, va fi alegerea ideală pentru ține. Totuși, dacă vrei să dansezi toată noaptea, alege una cu bretele, pentru a evită posibilele accidente.Romantice și sensibile, femeile născute sub această zodie preferă piesele vestimentare minimaliste, accesoriile de bun gust și atitudinea de lady. O rochie din materiale diafane cu o croială inspirată din Legendele Olimpului este perfectă pentru nativă din Rac. Alături de o pereche de pantofi și un plic nude, accesoriile discrete decorate cu perle și pietre prețioase întregesc armonios o ținută de Revelion.Femeia Leu adoră să iasă în evidența, așa că nu orice ținută de Revelion va fi pe placul ei. Eleganță la superlativ este dezideratul nativelor din acest semn zodiacal. O rochie într-o nuanța albastru închis, auriu sau roșu poate fi alegerea perfectă pentru ține. Completează outfitul cu accesorii cu aspect prețios.Renunță la ținutele în tonuri neutre pe care le abordezi de obicei și pune mai mult accent pe rochii în nuanțe intense. Pentru a străluci în noaptea dintre ani, îndreaptă-ți atenția spre accesorii glam. Rochia, piesă centrală a ținutei de Revelion, ar trebui să fie în tonuri de roșu, albastru sau turcoaz. Dacă ești în căutarea unui model extravagant, caută unul cu aplicații deosebite.Eleganță femeie din zodia Balanța ar trebui să petreacă noaptea dintre ani într-o rochie verde, albastru intens sau violet. Alege un model cu o croială simplă, fără prea multe artificii. Spre exemplu, o rochie lungă de seară, ce împodobește grațios gîtul sau una cu decolteu adînc, va fi alegerea ideală pentru Revelion. Acordă atenție și detaliilor: un clutch fin, bijuterii sofisticate, sandale sau pantofi cu linii moderne. Pentru o apariție de senzație, poartă o haină de blană și o pălărie fedora.Cea mai bună ținută de Revelion pentru o reprezentantă a zodiei Scorpion va fi o rochie neagră cu inserții din piele și spatele gol. Completează outfitul cu accesorii aurii. O brățara cu detalii orientale îți va oferi o notă cu totul deosebită. Nici încălțămintea nu ar trebui lăsată în anonimat. O pereche de pantofi cu accente rock chic se vor plia pe personalitatea ta pasionala și mistică.Revelionul este o ocazie minunată pentru a purta accesorii și piese vestimentare pe care în mod normal nu le utilizezi în outfiturile tale. Echilibrul vestimentar este cheia succesului, astfel că nu trebuie să uiți acest lucru nici atunci cînd vine vorba de ținută de Revelion. Optează pentru un model de rochie cu o croială simplă, dar dominată de un aer nobil, ce accentuează lejer talia, de culoare argintie, albastru închis sau mov. Clutch-ul și pantofii trebuie să fie piesele de rezistentă ale outfitului. Așadar, alege unele cu adevărat deosebite. Cuvintele-cheie: pietre încrustate, detalii arhitecturale, accente opulente.O rochie one shoulder neagră sau roșie, cu volan asimetric dispus în jurul taliei, este modelul perfect pentru o femeie în zodia Capricorn. Accesorizeaza ținută cu o brățara din piele, o pereche de botine rock chic, cercei din argint cu pietre negre și un clutch glam. Într-o astfel de ținută te vei simți cu siguranță că un star rock.Dacă pînă acum obișnuiai să porți rochii excentrice, anul acesta ar trebui să optezi pentru un model minimalist. Ținută va părea simplă la prima vedere, însă cu ajutorul unor accesorii statement vei arată cu siguranță că o diva pe covorul roșu. Accesoriile oversized decorate cu detalii arhitecturale și accente glam vor conferi un aer chic și stylish întregii ținute.Influențele army sînt mai seducătoare că niciodată, așa că ar trebui să profiți de farmecul pe care ele îl pot oferi unui outfit. Nu trebuie să porți o rochie eleganță pentru a arată divin în noaptea de Revelion, nu petreci trecerea dintre ani într-un loc care impune acest dress code. Accentuează delicat talia accesorizeaza cu piese interesante. Creează un mix auriu negru pentru un efect deosebit. O pereche de cizme îndrăznețe cu succes de Revelion.