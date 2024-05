Ce spune președintele CRJM despre candidatura lui Munteanu la șefia PG

Scenariul, potrivit căruia șefa statului ar respinge candidatura lui Ion Munteanu la funcția de procuror general, propusă de CSP, este puțin probabil.

De această părere este președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, care a menționat că șefa statului nu are temei de a refuza candidatura acestuia, întrucît Munteanu a trecut vettingul, așa cum prevede legea, și a fost verificat de o comisie destul de minuțios, transmite Noi.md cu referire la Moldova1.md.

Directorul CRJM a precizat că Maia Sandu are la dispoziție 15 zile pentru a decide asupra acestei candidaturi.

„Președinta are 15 zile în care îl numește prin decret sau îl respinge. Însă legea și regulamentul spun că respingerea candidaturii are loc doar dacă există probe incontestabile. E o doză destul de puternică de convingere pe care trebuie să o facă președinta țării pentru a respinge această candidatură, însă nu-mi imaginez care ar fi acele probe. Dar și pînă acum nu există aceste primejdii, avînd în vedere că domnul Munteanu deja a trecut de acest filtru al integrității, a fost verificat de o comisie destul de minuțios și cred că e puțin probabil acest scenariu. Am impresia că cei de la CSP au prevăzut în regulamentele lor anumite condiții, pentru că ne amintim cu toții că acest concurs s-a mai desfășurat odată și a eșuat”, a spus Ilie Chirtoacă.

Consiliul Superior al Procurorilor a oferit cel mai mare punctaj procurorului general interimar, Ion Munteanu, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror general.