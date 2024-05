Alexei Bandatii: „În Moldova a crescut brusc consumul diferitor substanțe narcotice”

În ultimii ani în Moldova a crescut brusc consumul de diverse substanțe narcotice.

Despre acest lucru a menționat psihiatrul-narcolog Alexei Bandatii, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurski” de la postul de televiziune N4, transmite Noi.md.

Potrivit lui, evenimentele care au avut loc în ultimii ani au afectat dramatic consumul de substanțe, în general în țară și în rîndul diferitelor grupe de vîrstă. În special, a crescut exponențial consumul de substanțe narcotice, droguri legale.

Specialistul a precizat că drogurile ilegale sînt acele substanțe care pot fi identificate prin metode de laborator, care sînt prevăzute în legi, a căror utilizare fără prescripție medicală este interzisă prin lege, indiferent dacă a fost o singură dată sau în mod regulat. Utilizarea acestor substanțe este ilegală.

Alexei Bandatii a menționat că utilizarea acestor substanțe a scăzut. În același timp, a fost înregistrată o creștere explozivă a așa-numitelor droguri legale. Este vorba de așa-numitele săruri, condimente, așa-numitul drog „Speed”.

El a amintit că acum cîțiva ani, în Chișinău, nu exista probabil nicio fațadă pe care să nu existe o reclamă a canalului Telegram sau adresei Skype, unde se vinde drogul „Speed”. Este vorba de substanțe care, pînă nu demult, nu erau identificate în condiții de laborator. Astăzi sînt dezvoltate tehnologii pentru determinarea acestor substanțe.

„Aceste substanțe sînt așa-zis legale. Folosirea oricăror substanțe care modifică starea psihică a unei persoane este ilegală. Dar astfel de substanțe sînt greu de determinat. Astfel de substanțe sînt cu câteva ori mai ieftine decît, de exemplu, opiul, metamfetamina, alte substanțe. Ele sînt foarte accesibile, inclusiv pentru tineri", a declarat medicul psihiatru-narcolog.

Potrivit acestuia, consumul acestor noi substanțe, noi droguri, a crescut exponențial, iar dacă în urmă cu 6-7 ani, adică înainte de pandemie, aproximativ 80% sau chiar mai mult dintre pacienții clinicii erau persoane care se tratau de consumul de alcool, astăzi a crescut procentul persoanelor care consumă substanțe narcotice.

Unul dintre principalele motive pentru această situație este incapacitatea de a le detecta în condiții de laborator. Adică, din punct de vedere clinic, după semne, după comportament, după starea unei persoane, medicii presupun că persoana se află sub influența unor substanțe. Ei fac teste, examinări, fac analize în laborator, dar nu pot determina nimic pentru că laboratorul nu are acești reactivi. Conform semnelor clinice, persoana se află într-o stare de intoxicație sau sub influența unor substanțe. Dar laboratorul nu poate determina acest lucru.

„Acesta a fost unul dintre primele și unul dintre principalele motive pentru care aceste substanțe au înflorit atît de mult. Apoi a apărut COVID-19. Oamenii s-au izolat unii de alții. Să bea singuri devenise cumva ceva obișnuit pentru ei, dar să fumeze o țigară, să se simtă în extaz, era mai plăcut, mai rapid, mai convenabil, mai ieftin. Din istoriile pacienților, astfel de substanțe costă de cîteva ori mai puțin decît narcoticele clasice", a declarat Alexei Bandatii

În opinia sa, un alt motiv pentru înflorirea rapidă a utilizării acestor noi substanțe narcotice a fost ușurarea procesului de obținere și achitarea pentru ele.

Dacă înainte existau dealeri, o persoană căreia i se dădeau bani și el oferea substanța, acum totul se face prin internet.

„Este vorba despre distribuire prin internet și așa mai departe. A fost facilitat accesul la aceste substanțe. Adică, nu există niciun fel de contact. Acum există portofele electronice, transferuri de bani și așa mai departe. Noi sisteme de plată, noi distribuții, iar astfel de substanțe sînt distribuite mai activ în rîndul tinerilor", și-a exprimat regretul medicul psihiatru-narcolog.