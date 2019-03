Tatty a lansat o nouă piesă (VIDEO)

Tînăra interpretă din Moldova, Tatty, a lansat o nouă piesă „Dragostea noastră”.

„Ideea melodiei: E scrisă în urma unei despărțiri de cel căruia i-am oferit tot ce am avut mai scump cîndva. De mult timp mi-am dorit să am o melodie cu referire la ceea ce am trăit într-o căsnicie de scurtă durată.

Mesajul melodiei se reflectă asupra unei uitări, a unui dor care se cere a fi uitat, iar imboldul este să căutăm acea cărare, drumul și sentimentele adevărate care ne va duce către persoana corectă.