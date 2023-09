5 sfaturi simple sa scapi de ridurile fine

Nu e femeie care sa nu-si doreasca sa scape de riduri. Mai ales de ridurile fine de pe fata care dau pielii un aspect imbatranit.

Iata 5 sfaturi simple ca sa scapi de ridurile fine.

1. Apeleaza la gelatina

Gelatina contine cheratina, substanta care ajuta la productia de colagen. Iti poti prepara acasa o masca cu gelatina care nu numai ca va stimula productia de colagen, dar va indeparta si punctele negre si straturile de celule moarte de la nivelul tenului.

Fierbe la aragaz gelatina incolora si fara arome cu putin lapte, pana cand compozitia devine suficient de groasa. Dupa ce s-a racit aplic-o pe fata, apoi las-o sa se usuce. Dupa ce s-a intarit suficient de mult, dezlipeste masca.

2. Dormi cu fata in sus

Atunci cand dormi, evita sa stai pe o parte sau pe burta. Daca dormi cu fata in sus nu te vei mai trezi cu cute pe fata de la perne.

3. Mananca mult castravete

Castravetele nu doar ca este delicios, insa ajuta si pielea. Datorita vitaminelor B1, B2, B3, B5, B6, C, acid folic, fier, calciu, fosfor, potasiu, magneziu, zinc, castravetele are proprietati astringente, hidrateaza pielea, diminueaza cearcanele. In plus, castravetele imbunatateste functiile ficatului si ajuta la cresterea parului si unghiilor.

4. Bea multa apa

Daca bei suficient de multa apa, celulele pielii vor fi tot timpul hidratate si vor radia, dand pielii un aspect tineresc.

5. Alege produsele cosmetice cu miere si alge marine

Alege produse cosmetice care sa aiba ca ingrediente algele marine si mierea. Mierea tine pielea hidratata, iar algele marine stimuleaza productia de colagen.

De asemenea, iti poti prepara in casa produse si masti cosmetice. Cea mai simpla este o masca din albus de ou si iaurt natural. Oul ajuta la imbunatatirea fermitatii pielii, iar iaurtul stimuleaza regenerarea tesuturilor.

O alta masca foarte buna pentru ten o poti realiza din cinci capsune, o ceasca de iaurt natural si 140 g de dovleac copt. Zdrobeste ingredientele pana obtii un piure, apoi aplica pe piele. Dovleacul va proteja pielea de razele UV si o va hidrata. Capsunele vor hrani pielea cu calciu, zinc, fier si vitamine cu rol antioxidant, iar iaurtul va echilibra nivelul pH-ului alterat de stres, oboseala si machiaj.