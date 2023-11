Popescu: „R. Moldova are cea mai bună dinamică de reforme dintre țările candidate pentru aderarea la UE”

Constatările de la Bruxelles arată că Republica Moldova are cea mai bună dinamică de reforme dintre țările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută astăzi de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit oficialului, eforturile și progresele Republicii Moldova sînt clar atestate și recunoscute, în baza lor țara a primit recomandarea Comisiei Europene de inițiere a negocierilor de aderare la UE. „În timpul vizitei la Bruxelles, am avut mai multe întrevederi cu oficiali europeni cu care am discutat despre următorii pași în procesul de aderare. Practic am finalizat acele măsuri pe care ni le-am propus în procesul de pregătire a țării noastre pentru negocierile de aderare. Pe 8 noiembrie curent, UE a constatat că R. Moldova a îndeplinit integral șase recomandări, iar celelalte trei sînt aproape îndeplinite. Acest lucru înseamnă, și aici voi cita o cifră comunicată de Comisia Europeană, pe cele nouă recomandări, R. Moldova a îndeplinit 94% din măsurile preconizate pentru atingerea implementării integrale”, a spus Nicu Popescu, transmite moldpres.

Vicepremierul a subliniat că au mai rămas anumite măsuri pe care trebuie să le implementăm, precum progresul continuu și asigurarea unui proces transparent în numirea candidaților care au trecut evaluarea în organele justițiare și de procuratură, alocarea resurselor necesare pentru Procuratura Anticorupție, măsuri adiționale privind deoligarhizarea, inclusiv reglementări relevante în fluxurile financiare. „În paralel cu recomandările, am progresat și în alte domenii. Am adoptat planul de aderare la UE, care conține mii de măsuri pentru ajustarea legislației la rigorile integrării europene”, a spus Nicu Popescu.

Pe 8 noiembrie curent, Comisia Europeană a recomandat țărilor membre ale Uniunii Europene să inițieze negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la UE. În iunie anul trecut, Moldova a primit statutul de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Autorităților de la Chișinău le-au fost înaintate nouă condiționalități pentru a trece la următoarea etapă de aderare - cea a negocierilor. În toamna anului curent, a fost evaluat nivelul de realizare a recomandărilor Comisiei Europene, succedat de decizia privind începerea negocierilor pentru aderarea la UE.