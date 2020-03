Năstase: Puterea nu este a Maiei Sandu, ci a poporului

Liderul PPDA, Andrei Năstase, i-a reproşat deschis colegei sale din PAS, Maia Sandu, faptul că a renunţat benevol la guvernare. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova.

„ Dacă am fi rămas încă două luni la gvernare, am fi votat un buget al blocului ACUM, am fi avut mai mulţi consilieri locali. Pînă la urmă, puterea nu este a Maiei Sandu, ci a poporului”, a declarat Andrei Năstase.

Liderul PPDA s-a referit şi la decizia formaţiunii de a-şi înainta propriul candidat la funcţia de şef al statului.

„Am luat act că nu se doreşte un candidat al tuturor. Am luat decizia să avem un candidat propriu la alegerile prezidenţiale”, a mai spus Andrei Năstase.