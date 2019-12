Ministrul economiei și directorul Moldovagaz, chemați în parlament

Blocul ACUM va solicita azi chemarea în plen a ministrului Economiei Anatol Usatîi și directorului Moldovagaz Vadim Ceban.

Anunțul a fost făcut de către deputatul Alexandru Slusari, care spune că cei doi vor fi chemați pentru a oferi explicații în privința aprovizionării Republicii Moldova cu gazele naturale după 1 ianuarie 2020, transmiteȘi aceasta pentru că vicepreședintele Parlamentului are dubii în ceea ce priveștea livrarea gazelor. Dacă mai devreme Dodon spunea că Moldova va avea gaze indiferent de relațiile între Rusia și Ucraina, ieri deja Guvernul anunța despre inițierea negocierilor cu BERD pentru obțirea unui credit în vederea procurării gazelor naturale."Pe de o parte, Președinte Igor Dodon asigură populația țării că indiferent de relațiile între Rusia și Ucraina pe subiectul tranzitului, Moldova va primi și după 1 ianuarie 2020 gaz de la Federația Rusă. Și numește trei modalități de furnizare.Pe de altă parte, Guvernul Dodon ieri subit a votat pentru inițierea negocierilor cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru obținerea unui credit de urgență în vederea procurării unor cantități de gaze naturale din Ucraina sau UE. Păi unde este adevărul? De unde vine aceasta urgență, dacă pănă acum era totul ok în raport cu Federația Rusă ? Plus apare întrebare care ar fi condițiile acestui credit de urgență și care ar fi prețul gazului procurat iarnă", se întreabă mirat Slusari.