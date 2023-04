Maia Sandu a comentat numirea lui Nicolae Roșca la Curtea Constituțională

Maia Sandu a comentat numirea lui Nicolae Roșca în funcția de președinte al Curții Constituționale. Șefa statului a declarat că decizia a fost rezultatul unui vot secret și că nu are nimic cu această hotărîre.

Președinta a spus că anterior Roșca a reprezentat-o în calitate de avocat într-un caz însă, potrivit Maiei Sandu, „nu putem să reducem toată experiența profesională a unui om și să-l caracterizăm doar prin prisma acestei activități”. Întrebată de ce totuși s-a luat o astfel de decizie „pentru că totuși domnul Roșca e fost membru PAS, membru fondator, avocat al dumneavoastră, fiica dumnealui lucrează la Președinție”, Sandu a declarat că întrebarea trebuie adresată celor care l-au susținut pe Roșca în funcție, notează newsmaker.

Maia Sandu a fost întrebată cum comentează acuzația mai multor persoane din opoziție că președinta sau guvernarea și-a pus un om comod în funcție.

„Cum pot eu să pun un om comod? A fost un proces de vot în rîndul membrilor Curții Constituționale și a fost un vot secret. Nu am nici eu nimic cu această decizie și cu acest rezultat al votului, cum nu poate să aibă nimeni din afara acestei instituții. Este o întrebare care trebuie pusă membrilor, de ce au votat așa, cum au votat așa, dar nu avem cum să influențăm acest vot. Repet, e un vot secret și acest vot vizează doar membrii Curții Constituționale”, a comunicat șefa statului, la Jurnal TV.

Maia Sandu a fost întrebată și dacă rezultatul votului aruncă o umbră de îndoială asupra Curții Constituționale – „pentru că totuși domnul Roșca e fost membru PAS, membru fondator, avocat al dumneavoastră, fiica dumnealui lucrează la Președinție”. „De ce totuși se iau astfel de decizii?”, a adăugat prezentatorul emisiunii.

„Mă întrebați pe mine? Eu am luat această decizie? (…) Puteți să-l întrebați pe domnul Roșca, puteți să-i întrebați pe cei care l-au susținut pe domnul Roșca, pe mine nu aveți de ce să mă întrebați pentru că nu am absolut nimic cu această decizie. Și da, domnul Roșca m-a reprezentat în calitate de avocat într-un caz. Cazul atunci cînd Marchel a venit cu acuzații urîte la adresa mea și am cîștigat acel proces de judecată împotriva lui Marchel”, a spus Maia Sandu.

În același timp, ea a declarat că „nu putem să reducem toată experiența profesională a unui om și să-l caracterizăm doar prin prisma acestei activități care a ținut de un caz”.

„Domnul Roșca are și alte activități, dar repet nu sînt aici ca să vorbesc despre competența unui membru al Curții Constituționale sau a altui membru. De ce s-a întîmplat așa votul, întrebarea este pentru cei care au votat cum au vrut”, a conchis șefa statului.

Fostul avocat al Maiei Sandu Nicolae Roșca a fost numit în funcția președinte al Curții Constituționale a Moldovei, după ce Domnicăi Manole i-a expirat mandatul de președinte. Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, Roșca a ridicat un salariu lunar de circa 47 de mii de lei.

Roșca a fost departe de viața politică pînă în 2017, cînd s-a alăturat Partidului Acțiune și Solidaritate, fiind ales membru al Biroului Permanent Național. Mai mult decît atît, Roșca s-a lansat și în cursa pentru un fotoliu de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, fiind unul dintre candidații înscriși în lista națională a Blocului electoral ACUM, format din PAS și Platforma Demnitate și Adevăr. Nu a ajuns în legislativ, dar la scurt timp a fost propus în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

Totodată, judecătorul Nicolae Roșca a fost, în perioada anilor 2017-2019, avocatul Maiei Sandu.