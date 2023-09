Încă un candidat intră în cursa pentru Primăria capitalei

Andrei Donică, președintele Mișcării Profesioniștilor „Speranța”, primar de Condrița, va candida la funcția de primar al Chișinăului.

Consiliul Republican al partidului l-a desemnat în mod oficial pentru această calitate, transmite Noi.md cu referire la tribuna.md.

„Oficial! Am fost desemnat, de către Consiliul Republican, în calitate de candidat la funcția de Primar General al municipiului Chișinău , din partea formațiunii social-politice Mișcarea Profesioniștilor Speranța!” – a anunțat politicianul pe Facebook.

În context, el s-a adresat actualului primar al capitalei: „Dle Primar General, Ion Ceban , unde au dispărut 100.000.000 lei din cei 140.000.000, care au fost bugetați de către Consiliul Municipal Chișinău pentru investiții în suburbii pentru anul 2023? Doar 40.000.000 lei le-ai acordat la 8 Primari din suburbii, dar 10 Primari au rămas fără alocații, inclusiv și Condrița cu zero lei pentru anul 2023!

Și mai am încă o întrebare dle Primar General nu vă este rușine că pe lîngă faptul că ați mințit 10 Primari de suburbii cu alocațiile pe acest an, ați avut tupeul să mințiți chiar și pensionari și invalizi, care au așteptat în acești 4 ani de mandat, să le acordați acei 1.200 lei pe an ca ajutor?! Cum așa, nici pentru invalizi și pensionari nu sau găsit 100 de lei pe lună??? Sau totuși consideri că ei nu au meritat???”.

Andrei Donică a spus că el în calitate de primar de Condrița a găsit bani și azi a semnat dispoziția să le fie alocate 1 200 lei pe acest an.