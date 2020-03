Filip spune care sînt ministerele pentru care va opta PDM și de ce

O primă condiție a Partidului Democrat din Moldova pentru o viitoare coaliție de guvernare cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova ține de obținerea funcției de ministru al afacerilor externe și integrării europene.

Potrivit liderului PDM Pavel Filip, formațiunea sa optează pentru acest domeniu pentru a pune capăt discuțiilor cu privire la federalizarea țării și abaterea de la cursul european, informează IPN.



„Eu cred că aceasta este una dintre primele noastre condiții, deoarece pentru noi este important să spunem că Republica Moldova nu alunecă doar într-o singură direcție atunci cînd vorbim de o politică externă echilibrată, dar în sfîrșit să facem acest parcurs european al Republicii Moldova ireversibil”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii „In profunzime” de la postul de televiziune Pro TV.



Un alt portofoliu pentru care va opta PDM în negocierile cu PSRM ține de Ministerul Economiei.



„Noi am pornit multe proiecte importante și aici mă refer la securitatea energetică a țării. Suntem cei care am pornit construcția gazoductului care interconectează Moldova la sistemul european de gaze naturale. Cu părere de rău, un proiect care a stagnat în ultima perioadă de timp, dar important pentru Moldova ca securitate energetică. Vorbim și de interconexiunile energiei electrice, care la fel este un lucru important pentru noi”, a adăugat Pavel Filip.



Pe lîngă ministerul de Externe și cel al Economiei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează a fi cel de al treilea minister la care pretinde PDM.



„Educația din punctul meu de vedere este un domeniu foarte important pentru că reprezintă unul dintre cei trei piloni de bază pe care poate fi edificat un stat. Aici sînt interferențe pe dimensiunea politică cu referire la limba vorbită, istoria romînilor și multe altele. Acest instrumentariu ne-ar asigura că avem un status quo și să nu mai umblăm la subiectele care scindează societatea sau provoacă foarte multe discuții în societate”, a menționat liderul PDM.



Referitor la cel de al patrulea minister pe care-l cere PDM, Pavel Filip a evitat să ofere un răspuns exact, însă este vorba despre securitatea statului.



„Vorbim de securitatea statului. Pot fi mai multe formule, ar putea fi apărarea, vă aduceți aminte de toate aceste discuții de participare la aplicații, colaborare fructuoasă cu NATO, oficiul pe care l-am deschis în Moldova și multe altele”, a afirmat deputatul Pavel Filip.



Pavel Filip spune că PDM nu va crea o coaliție de guvernare cu PSRM pînă nu va avea certitudinea că partidul pe care-l conduce va avea posibilitatea de a implementa viziunile pe care le împărtășește.