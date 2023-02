Cine va fi ministrul Mediului în Guvernul Recean? „Am acceptat”

Ministrul în exercițiu al Mediului, Iordanca -Rodica Iordanov s-ar putea regăsi și în noul Guvern.

Despre aceasta a vorbit chiar Iordanov în cadrul emisiunii Rezoomat cu Ileana Pîrgaru de la RLIVE TV.

Premierul desemnat a discutat cu noi posibilitatea de a fi membru al Guvernului. Eu aș vrea să continui mandatul din simplul motiv că mi-am trasat anumite obiective. Deja cu echipa de la ministerul Mediului noi am reușit să elaborăm mai multe politici. Am stabilit careva noi pași pe care să le realizăm pentru a urgenta procesul de aderare. Nu aș vrea să las colegii baltă și nici nu aș vrea ca lucrurile la care am depus și efort și sîrguință să fie pierdut undeva. De aceea, din principiu am acceptat și vedem deja pașii următori”, a declarat Iordanov.

Amintim că Guvernul Gavrilița a plecat în demisie vineri, 10 februarie, după un an și jumătate de guvernare, explicînd că R. Moldova intră într-o nouă fază în care prioritatea este securitatea. Două ore mai tîrziu, președinta Maia Sandu la desemnat pe Dorin Recean, consilierul prezidențial pe securitate, candidat la funcția de premier. Astfel, prim-ministrul desemnat Dorin Recean urmează să ceară joi, 16 februarie, votul deputaţilor pentru noua echipa guvernamentală.