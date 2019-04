Ceban a părăsit CMC-ul în favoarea Parlamentului. Cine îi ia locul

Ion Ceban a lăsat fotoliul de consilier municipal în favoarea fotoliului de parlamentar.

Astfel, în cadrul ședinței fracțiunii municipale a socialiștilor, a fost aleasă noua conducere, în calitate de președinte a fost ales Dinari Cojocaru.Iar locul lui Petru Burduja, care de asemenea a devenit deputat, îi va ocupa Alexandr Odințov, ales vicepreședinte,,Așa cum am făcut-o și patru ani în urmă cînd am depus mandatul de deputat în favoarea mandatului de consilier municipal, împreună cu echipa am decis că mă voi alătura echipei parlamentare PSRM minimum pentru această perioadă de pînă la alegerile locale, ce urmează să aibă loc în cel mai scurt timp. Cel puțin din două considerente, unul legat practic de imposibilitatea de a convoca sedința CMC de mai mult timp și incertitudinea dacă aceasta va fi în general convocată pînă la finele mandatului. Cred că maximum ce am putut face în CMC, a fost deja realizat pînă la această etapă. Doi, angajamentul luat cu privire la inițiativele legislative ce urmează a fi înaintate de fracțiune în parlament, dar și alte chestiuni cu caracter funcțional importante atît pentru echipă la nivel de țară, dar și capitală. Totodată, am considerat de comun, că în circumstanțele create și la această etapă, mai utilă va fi prezența mea în echipa fracțiunii parlamentare”, a declarat Ion Ceban.Totodată, politicianul s-a expus și la persoanele din noua conducere:,,Ambii au înregistrat un rezultat extraordinar în alegerile parlamentare fiind foarte implicați zi de zi în cadrul activităților municipale. Persoane cărora le pasă cu adevărat de locuitorii municipiului și de dezvoltarea capitalei”, a menționat Ceban.