Alexandru Stahurschi: "În geopolitica globală, China începe să joace un joc complicat, cu multe mișcări"

China începe tot mai mult să joace în geopolitica globală un joc complex, cu mai multe mișcări, și va fi partea care va "rezolva", în sensul direct al cuvîntului, relațiile complicate dintre Rusia și Ucraina.

Această opinie a fost exprimată de jurnalistul, expertul, vloggerul Alexandru Stahurschi, vorbind în cadrul emisiunii "Tema cu Liudmila Belcenkova" pe canalul ”Primul în Moldova”, relatează Noi.md.

El a menționat că China, după politica sa și strategia sa de a se comporta, joacă întotdeauna un joc îndelungat și foarte atent.





"Astăzi China, de fapt și India într-o măsură mai mică, în opinia mea, pretind la rolul de state-pacificatoare în rezolvarea întregii crize care are loc în prezent în Ucraina. În principiu, este greu să găsești un astfel de intermediar ca China, care știe cum să stabilească relațiile. Uitați-vă, de exemplu, cum a reușit China să reglementeze relațiile în Afganistan. Iată a luat Afganistanul sub aripa sa, ca să spunem așa, și a reușit să negocieze cu talibanii pentru a opri producția de droguri, iar aceasta a fost una dintre deciziile foarte principiale ale Chinei. În plus, China a reușit să negocieze cu țările arabe și cu Iranul. Adică, China începe să joace tot mai mult în geopolitica globală un joc foarte complicat, cu mai multe mișcări. Nu putem să nu luăm în considerare acest lucru, iar convingerea mea profundă este că China va fi supraveghetorul, ca să spunem așa, partea care va rezolva la modul direct aceste relații complicate dintre Ucraina și Rusia", a subliniat Alexandru Stahurschi.

El a menționat că nu trebuie uităm faptul că întregul nostru continent se numește Eurasia, iar Europa în sine înseamnă practic 500 plus-minus milioane de oameni, iar restul este Asia.



"Acestea sînt țările în care se află acum aproape întregul potențial industrial al lumii. Știm deja criza din Europa, deoarece acolo practic nu există producție. Totul a fost transferat în Asia, iar acest lucru nu poate fi ignorat", a menționat jurnalistul.



El a atras atenția asupra sfîrșitului retoricii dure împotriva Chinei din partea Lituaniei, care și-a declarat sprijinul pentru Taiwan.

"Ce ce s-a terminat totul? Trebuie doar să ne uităm la cifre, cum s-a încheiat pentru Lituania. China a oprit toate relațiile comerciale cu această țară mică, dar care a avut o cifră de afaceri foarte mare cu industria chineză. Doar că noi nu simțim acest lucru. Nu simțim acest lucru, la fel cum oamenii nu simt și nu înțeleg că pe teritoriul Chinei, de exemplu, se află cea mai mare parte, aproximativ 75-80 la sută, din metalele rare care sînt folosite în industria electronică și mobilă", a subliniat Alexandru Stahurschi.