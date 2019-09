8 beneficii de sanatate ale prunelor

1. Excelente pentru inlaturarea constipatiei si a problemelor digestive.

Pline de fibre alimentare, sorbitol si isatin.2. Iti protejeaza inima.O pruna proaspata medie contine 113 mg de potasiu are ajuta la reglarea hipertensiunii si reduce riscul de anevrism (atac cerebral).3. Protejeaza impotriva cancerului si deteriorarii celulare.Curata din organism radicalii liberi vatamatori, multumita antocianinelor, pigmentii rosii-albastri din unele prune.4. Previn diabetul.Prunele au un indice glicemic scazut, asa ca mancatul prunelor te poate ajuta sa iti controlezi nivelul zaharului din sange si reduce riscul diabetului de tip 2, conform Dieteticienilor din Canada.5. Imbunatatesc sanatatea oaselor.Intr-un studiu, un grup de participanti a mancat prune, celalalt grup a mancat mere uscate si ambele au luat suplimente cu calciu si vitamina D. Grupul care a consumat prune a avut o densitate minerala a oaselor mai inalta la coloana si antebrate. (Universitatile de Stat din Florida si Oklahoma).6. Au putine calorii si multi nutrientiAcest lucru este benefic nu numai cand tii o dieta. O pruna mica contine doar 30 de calorii insa o serie larga de nutrienti.7. Prunele distrug celulele cancerului la san.Extractul de prune poate omora celulele agresive ale cancerului la san; celulele inconjuratoare sanatoase nu au fost vatamate de tratament. (ScienceDaily.com)8. Imbunatatesc memoria.Prunele sunt pline de antioxidanti care s-au dovedit a incetini dezvoltarea bolii Alzheimer. (Cercetari Medicale ale Universitatii Harvard)."Nu poti evoca spirite marete si manca prune in acelasi timp." – George William RussellPrunii infloresc iarna, cand zapada inca mai este pe jos, si reprezinta taria si rezistenta.Curiozitati despre prune-Chinezii cred ca prunele simbolizeaza norocul.-Mai mult de o suta de varietati de seminte de prun au fost gasite in epava navei amiral a lui Henric al VIII-lea, Mary Rose, care s-a scufundat in 1545.-Februarie este luna prunilor in Japonia; prunii infloresc pretutindeni.-Umeboshi (prunele murate japoneze); despre ele samuraii credeau ca acestea combat oboseala.-Arborii de prun cresc pe fiecare continent, cu exceptia Antarcticii.-Exista mai mult de 140 de varietati de prune vandute in Statele Unite.-Prunele sunt al doilea cel mai cultivat fruct din lume.-Prunele pot fi mari chiar si cat o minge de tenis, sau mici cat o cireasa.-Prunele gustoase si suculente au doar 46 calorii la 100 g, nu contin grasimi saturate si sunt pline de minerale si vitamine.-Prunele ajuta la sporirea absorbtiei fierului in corp, ceea ce s-ar putea datora faptului ca sunt o buna sursa de vitamina C. Acest lucru a fost documentat in diverse documente publicate in domeniul cercetarii.-Exista mai mult de 80 de nutrienti ce se gasesc in prune.-Scrierile despre prune au aparut cel mai devreme in jurul anului 479 i.Ch.-Arborele de prun era plin de semnificatii in mitologia chineza. Era adesea sculptat in jad si era asociat cu intelepciunea.-Pompei cel Mare a introdus prunele la Roma in 65 i.Ch., iar Alexandu cel Mare le-a raspandit in bazinul mediteranean.-Prunele japoneze isi au originea in China.-Se crede ca prunele au fost printre primele fructe cultivate de oameni."Ramurile prunului tremuratorSe unduiesc incoace si incolo.Cum sa nu ma pot gandi la ea?Dar casa mea este foarte departe"– Confucius