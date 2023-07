Trupa chișinăuiană Lacrimă a prezentat publicului o nouă piesă

La 3 iunie 2023, în parcul Valea Morilor din Chișinău a avut loc concertul caritabil "Dă-i o șansă la viață micuței Daria" cu trupe rock din Moldova. Portalul Noi.md a fost unul dintre partenerii media ai evenimentului.

Pe scenă a urcat și trupa rock Lacrimă din Chișinău, care a prezentat una dintre noile lor piese, intitulată "Sărac" (tradusă în limba rusă ca "Бедняк"). Atmosfera și mesajul melodiei au o puternică încărcătură socială și este interpretată din numele unui om modern care a avut un destin nefericit de ajunge sub limita sărăciei. Despre piesă și sensul acesteia am discutat cu Nicolae Mișcoi, frontmanul trupei Lacrimă.

- Am conceput acest cîntec în toamna anului trecut, versurile au fost scrise foarte repede - am fost surprins eu însumi cum mi-au apărut cuvintele în cap, ca și cum cineva le-ar fi îndreptat acolo intenționat. Îmi amintesc că mergeam cu troleibuzul și stăteam lîngă fereastră, scriind versurile într-un carnețel de notițe de pe smartphone-ul meu. Avusesem demult ideea de a scrie un cîntec din numele unui om sărac, care are o viață foarte grea și este ignorat de toată lumea, dar tot era amînată. Dar într-o clipă, așa cum am povestit deja, compoziția s-a revărsat ca un pîrîiaș, altfel nu știu cum să-i spun, a precizat Nicolae Mișcoi.

- Sincer să fiu, înțeleg foarte bine emoțiile pe care cîntecul "Sărac" le provoacă în oameni. Este simplu, deși foarte trist, și nu are un final fericit sau speranță de mai bine, dar, după părerea mea, reflectă foarte corect starea emoțională a multor membri ai societății moderne, unde, se pare, totul există pentru o viață normală și decentă, dar această viață îi ocolește cumva pe mulți oameni... Vreau să cred că, cu cît mai departe, cu atît mai bine vor trăi oamenii de pe întreg Pămîntul, iar eu, în numele trupei Lacrimă, aș vrea să le urez tuturor sănătate, pace și prosperitate! Și, de asemenea, vreau să încurajez pe toată lumea să nu treacă pe lîngă cei care au nevoie de ajutor astăzi, a conchis Nicolae.

Odată cu concertul de caritate "Dă-i o șansă la viață micuței Daria", organizatorii și participanții la concert au făcut apel la societate să o ajute pe fetița pe nume Daria Dicusar să adune suma de bani necesară pentru o operație costisitoare, care i-ar permite să învingă boala de care suferă.