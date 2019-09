Trupa BUSOLA din Moldova a cîștigat Marele Premiu al Festivalului Posada Rock 2019 (FOTO, VIDEO, AUDIO)

În perioada 30 august – 1 septembrie în România a avut loc un mare Festival de rock Posada Rock 2019.

La el au participat formațiile de rock din diferite țări, printre care se disting astfel de titani ai muzicii metal cu renume, precum Diamond Head, Moonspell, Tiamat și alții. De asemenea pe scena Festivalului s-au făcut remarcate și colectivele din Moldova – BUSOLA și Alister Mars.În cadrul Festivalului a avut loc un concurs, în finalul căruia trupa chișinăuiană BUSOLA a cîștigat Marele Premiu.Nu a rămas fără premiu nici colectivul de la Bălți Alister Mars – băieții s-au clasat pe locul III.Echipa de filmare a emisiunii „Istoria rockului moldovenesc” a înregistrat un interviu, la care au participat muzicienii din trupa BUSOLA – vocalistul Octav Casian și chitaristul Vladimir Meseaț. Ei și-au împărtășit impresiile despre Festivalul Posada Rock 2019, despre participarea sa la concurs, ai căruia cîștigători au devenit în final, precum și au adus și ne-au arătat Marele Premiu.Octav Casian: „În unele momente, desigur, am sperat că vom putea cîștiga măcar ceva, de aceea am stat și am urmărit înmînarea premiilor. Și iată că iese unul dintre organizatori, anunță premiul – participarea la Festivalul Metal Gates și pronunță denumirea trupei noastre – BUSOLA! Noi ne-am bucurat, dar am înțeles că în afară de acest lucru nu vom mai obține nimic. Și în timp ce se împărțeau celelalte premii, noi am reușit să ne relaxăm și nu mai speram la nimic. Și iată că ne anunță cîștigători și trupei BUSOLA i se oferă Marele Premiu al concursului – noi iarăși am ieșit pe scenă și distracția a început!”.Vladimir Meseaț: „Nu ne-am pregătit în mod special către participarea la concurs. Am avut doar două repetiții – am repetat și am plecat la Festival. Noi cunoaștem materialul, am venit, am cîntat și gata. Ca întotdeauna. Iar spectatorii ne-au susținut pe noi!”.Reportajul cu participarea membrilor trupei BUSOLA poate fi vizionat mai jos, precum și accesat în format audio. Încă o dată îi felicităm pe muzicienii noștri cu victorie!