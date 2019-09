Cum ne comportăm în caz de cutremur. Sfaturile specialiștilor (VIDEO)

Republica Moldova ar trebui să fie pregătită de un cutremur mai mare de 7 grade pe scara Richter, este ultima atenționare a seismologilor pe fondalul intensificării activității seismice în zona Vrancea.

Doar săptămîna trecută, în perioada 2-8 septembrie, două cutremure cu o magnitudine de 4,1 și 4,5 au fost înregistrate în zona Vrancea la un interval de cîteva zile, fiind resimțite și în Moldova. Deși au o periodicitate normală și la ora actuală nimic ieșit din comun nu se atestă, totuși R.Moldova trebuie să fie pregătită pentru cutremur ce ar depăși magnitudinea 7 pe scara Richter, spun specialiștii.Cu toate acestea, puțini cunosc cum să acționeze în caz de cutremur și care sînt pașii de urmat. Șeful Centrului de Monitorizare Tehnică al Institutului de Geologie și Seismologie, Ion Ilieș, a explicat într-un interviu pentru Noi.md principalele aspecte la care trebuie să atragem atenția.După 19-26 de secunde de la prima undă a cutremurului urmează o nouă undă, mult mai puternică. Astfel, în această perioadă scurtă, de cîteva secunde, avem posibilitatea să ieșim din clădire, dar numai dacă ne aflăm la primul sau al doilea nivel. În niciun caz nu se cuvine să ieșim afară dacă ne aflăm la etajele de mai sus.„Rămînem în camera unde ne-a surprins cutremurul, ocupăm o poziție opusă ferestrelor, într-un colț al încăperii; într-un toc de ușă sau sub o grindă de rezistență. Dacă nu avem un toc de ușă, ne băgăm sub masă, pentru a ne proteja de căderea tencuielii”, a menționat Ion Ilieș.În cazul în care pe timp de cutremur ne aflăm într-un loc aglomerat – școală, magazin, biserică, cinematograf, în primul rînd trebuie să ne păstrăm calmul și în niciun caz să nu fugim pe scări sau să apelăm la ascensor. Spre exemplu, dacă sîntem la școală, atunci ne băgăm sub bancă, în genunchi și ne protejăm capul pînă la terminarea cutremurului.Se întîmplă ca în timpul cînd sîntem într-o unitate de transport sau la volanul acestuia să nu simțim undele seismice și să fim aruncați de pe carosabil. În asemenea situații, atunci cînd sîntem informați, prin intermediul radioului sau al altor surse de informare, că are loc un cutremur, trebuie neapărat să staționăm pe marginea drumului, să ocolim podurile și stîlpii de electricitate.În stradă, undeva în spațiile libere se pare că pericolul de cutremur nu ne paște, atît timp cît în apropiere nu avem clădiri, garduri înalte sau pereți; stîlpi de electricitate sau chiar copaci.După ce a trecut cutremurul, trebuie să ieșim în liniște afară, deoarece există probabilitatea să urmeze și alte replici ale cutremurului.