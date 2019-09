Britanicul Thomas Cook și-a văzut nunta ruinată de falimentul companiei turistice cu același nume

Un britanic pe care-l cheamă Thomas Cook, în vîrstă de 29 de ani, și-a programat o nuntă de vis în insula greacă Rhodos. De Octavian Cojocaru, Luni, 23 septembrie 2019, 17:54

Spre marea lui dezamăgire, falimentul agenției de turism Thomas Cook i-a stricat planurile de nuntă, a notat Mirror.Thomas Cook și Amelia Binch, 27 de ani, aleasa inimii lui, s-au gîndit să-și facă nunta în insula Rhodos și au investit 10.000 de lire sterline pentru a-și organiza marele eveniment.Ei au plecat spre Grecia în urmă cu cinci zile și aveau programată nunta pentru data de 27 septembrie.Dar toți invitații urmau să plece în zilele următoare spre Grecia cu agenția de turism Thomas Cook!Problema mirilor e că au cumpărat tot pachetul de la respectiva agenție, inclusiv organizarea ceremoniei, buchetele de flori, prăjiturile, decorațiile etc.Cei doi miri, care au două fete – Lucy (7 ani) și Alice (5 tren) – aveau programată întoarcerea în Anglia pe 3 octombrie, dar au fost informați că s-ar putea să fie obligați să plece mai devreme!Ei ar putea fi puși să se îmbarce într-un avion chiar înainte de data de 27 septembrie. „Agenția Thomas Cook ne-a promis o surpriză pentru nunta noastră din pricina numelui meu, dar nu la o astfel de surpriză mă așteptam.Sînt devastat. Așteptam 30 de prieteni și membri ai familiei. Cavalerul de onoare e încă în Anglia.Nimeni nu știe nimic aici despre ce se va întâmpla. Am planificat nunta aceasta de doi ani și totul s-a dus pe apa sîmbetei. Am plătit tot.E devastator. Nu știm ce să facem”, a spus Thomas Cook, ginerele care riscă să rămână neînsurat, cel puțin o perioadă.„Sîntem foarte stresați. Nu știm dacă nunta va mai avea loc sau nu. Am avut o problemă la un plămîn, dar am rezolvat-o. Acum a venit această problemă. Toate, una după alta. Este un coșmar absolut.Sîntem foarte supărați. Ni s-a spus că s-ar putea să fim îmbarcați spre Londra sau spre Manchester oricând, chiar azi”, a spus Amelie Binch.Cuplul a decis să se căsătorească în Grecia deoarece era mai ieftin să organizezi ceremonia peste hotare decât în Anglia. Cei doi sînt împreună de 12 ani.„E dureros. Nu te aștepți să se întîmple așa ceva cu o companie atât de mare. De aceea i-am ales chiar pe ei. Acum ne va costa și mai mult”, s-a mai plâns Amelia Binch.