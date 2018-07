TOPUL celor mai scumpe substanţe din lume

Se ştie despre aur că este unul dintre cele mai scumpe metale de pe Terra, însă există multe alte substanţe sau elemente care valorează mai mult decît greutatea lor în aur.Business Insider a realizat o listă cu 20 dintre cele mai scumpe substanţe din lume, acestea variind de la mîncare pînă la pietre preţioase:Costă: De la 5 dolari per gram, respectiv 2.000 de dolari per kilogramLa ce se foloseşte: Această ciupercă de sezon poate fi servită cu paste, carne, ouă sau orez.Costă: 11,13 dolari per gram sau 5.040 de dolari per kilogram La ce se foloseşte: Şofranul este o plantă mediteraneană, din care se poate extrage condimentul şofran, considerat cel mai scump condiment din lume, uleiuri aromatice, precum şi numeroase alte substanţe cu utilizări în medicină şi alimentaţie.Costă: 35 de dolari per gram sau 1.000 de dolari per uncieLa ce se foloseşte: Acest caviar poate constitui un aperitiv, ce se mănîncă rece şi cu muşcături mici, sau pe biscuiţi nesăraţi sau pîine.Costă: 39,81 de dolari per gramLa ce se foloseşte: Poate fi folosit pentru bijuterii, pentru instalaţiile de electricitate sau pentru a spori rezistenţa la coroziune.Costă: 45 de dolari per gram sau 1.270 per uncieLa ce se foloseşte: Este un metal de tranziţie rar. Datorită durităţii sale, este utilizat în catalizatoarele autovehiculelor pentru a reduce emisiile de carbon.Costă: 48 de dolari per gram sau 1.365 per unci La ce se foloseşte: Platina este un metal nobil rezistent la coroziune. Este folosită în confecţionarea bijuteriilor, în echipamente de laborator, în medicina dentară, pentru realizarea unor contacte electrice şi mai ales în catalizatoarele autovehiculelor.Costă: 55 de dolari per gram sau 25.000 per kilogramLa ce se foloseşte: În Vietnam, se speculează că se poate folosi pentru vindecarea cancerului. Poate fi folosit în scop medical, pentru a trata febra sau alte simptome.Costă: 70 de dolari per gram sau 2.000 de dolari per uncieLa ce se foloseşte: Despre această "cremă minune" se spune că întinereşte încă de la prima utilizare.Costă: Heroina de calitate poate costa pînă la 110 dolari per gramHeroina este un drog de mare risc care afectează psihicul şi poate să provoace convulsii şi chiar să ducă la comă.Costă: 120 de dolari per gram sau 1.600 de dolari per uncieCostă: Pînă la 600 de dolari per gramCostă: Pînă la 3.000 per gramCostă: În jur de 4.000 de dolari per gramLa ce se foloseşte: Este un element radioactiv folosit la crearea armelor nucleare sau în combustibilul pentru reactoarele nucleare.Costă: Între 2.500 şi 20.000 de dolari per gram sau 2.400 per caratLa ce se foloseşte: Taaffeite este un mineral mov considerat de un milion de ori mai rar decît diamantul. Totuşi, este foarte dur, astfel încît poate fi prelucrat greu pentru bijuterii.Costă: 30.000 de dolari per gramWhat you do with it: Tritiul este folosit în sursele de lumină, în special pentru inscripţiile luminoase "exit".Costă: Un diamant de un carat, incolor, poate costa pînă la 65.000 de dolari per gram sau 13.000 de dolari per carat.La ce se foloseşte: Diamantele sînt cele mai cunoscute minerale, fiind utilizate în industria bijuteriilor.Costă: 300.000 per gram sau pînă la 60.000 de dolari per caratLa ce se foloseşte: Considerat a fi cel mai rar mineral, este utilizat la terapiile cu cristale sau doar ca mineral ornamental.Costă: 27 milioane de dolari per gramLa ce se foloseşte: Californiul este un metal radioactiv , un produs chimic sintetic, care poate fi folosit ca sursă de neutroni pentru reactoare nucleare.Cost: 100 de trilioane de dolari per gram. Cercetătorii speră că antimateria ar putea fi folosită în viitor drept combustibil pentru navetele spaţiale.