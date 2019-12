Pensionar la 24 de ani: Cum a reușit un tînăr să se asigure pe toată viața În lume 13 decembrie 2019, 21:01

Un tînăr a reușit performanța să se pensioneze la doar 24 de ani. De atunci au trecut trei ani iar acesta le explică fanilor săi secretul independenței financiare timpurii.

Mike a strîns o mică avere în timpul activității sale, cîștigînd mult și cheltuind puțin, iar acum speră să nu se mai angajeze vreodată, trăind din economii și dedicîndu-se în totalitate familiei.

Mike Rosehart are acum 27 de ani, și a ieșit din activitate acum trei ani. Pînă la această vîrstă, Mike a reușit să economisească 1 milion de dolari canadieni, adică peste 760.000 de dolari americani, potrivit LadBible și Digi24. Mike, care a lucrat ca analist IT, a făcut economii drastice și a trăit extrem de modest în decursul puținilor ani în care a muncit. El a reușit chiar să-și cumpere o casă la vîrsta de 19 ani.

Acum, la 27 de ani, stă alături de soția și cei doi copii ai lor. Tînărul pensionar spune că ceea ce plănuiește este perfect realizabil și, mai mult de-atît, are și trei „elevi” pe care îi învață cum să economisească și să ajungă ca el. „Secretul pensionării timpurii este: cheltuiește puțin, cîștigă mai mult. Este foarte dificil să aplici asta, pentru că cei mai mulți nu se pot lipsi de cafeaua de la Starbucks, călătorii în străinătate sau cel mai nou model de telefon. Amînarea recompenselor este secretul FIRE (Financial Independence and Retire Early – Independență Financiară și Pensionare Timpurie)”, spune Mike.

Mike și-a făcut planul încă din 2010, din perioada în care era student la Ontario, Canada. A fost inspirat și de o carte a astrofizicianului danez Jacob Lund Fisker, care spune că orice persoană cu un venit mediu își poate cîștiga relativ repede independența financiară. „El spune că oricine se poate pensiona după cinci ani de muncă. Aveam 17 ani cînd am citit despre asta”, a spus tînărul.

Nu i-a fost deloc greu să facă economii la sînge pentru că a trăit modest toată viața, fiind crescut doar de mamă. Mike Rosehart are un canal de YouTube unde explică pas cu pas cum a procedat ca să ajungă pensionar la 24 de ani.