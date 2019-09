Cum a reușit un cuplu să facă nuntă cu doar 400 de euro

Un cuplu din Australia a reușit să se căsătorească în Canada, cheltuind puțin peste 400 de euro.

Sam and Kaylyn Taylor s-au decis să nu aibă invitați, dansul nunții sau tort, pentru a se asigura că nu vor avea datorii după căsătorie, informează The Sun.



Perechea le-a cerut unor străini să le fie martori la ceremonie și să le facă pozele de nuntă.



„Ne-am căsătorit official cu ajutorul unor martori, un cuplu de bătrîni care a fost împreună de ani întregi și care au fost foarte entuziasmați de idee”, a spus Kaylyn.



Potrivit declarațiilor lui Sam, invitații, prețurile mari și toate pregătirile pentru nuntă sunt considerate de ei „un coșmar”. În schimb, Sam s-a decis să călătorească cu Kaylyn în Canada, cheltuind o sumă de aproape 400 de euro, iar pe rochia de mireasă 60 de euro.



După nuntă, soții și-au propus să-și petreacă luna de miere în locul unde s-au căsătorit.



Sam și Kaylyn s-au cunoscut în luna septembrie în 2017 în timp ce amândoi așteptau apusul într-un loc popular din Australia.