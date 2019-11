Actorul cu sindrom Down care ar putea cîștiga Oscarul În lume 28 noiembrie 2019, 22:00

Necunoscutul actor german Zack Gottsagen, 34 de ani, și-a făcut debutul pe marile ecrane, alături de Shia LaBeouf și Dakota Johnson, în “The Peanut Butter Falcon” (n.r. – Șoimul cu unt de arahide).

Spre deosebire de orice altă persoană care a jucat vreodată un rol principal într-un film de la Hollywood, Gottsagen are sindromul Down. În această producție, Gottsagen interpretează chiar rolul unui tînăr cu sindromul Down care visează să devină luptător profesionist. Încă de la trei ani, el a jucat în piese de teatru de amatori.

“Mi-am dorit întotdeauna să fac actorie pentru a-mi exprima sentimentele și pentru a le arăta oamenilor abilitățile mele”, a spus Zack într-un interviu recent pentru The Guardian. A fost prima persoană cu sindrom Down care a absolvit Școala de Arte Dreyfoos, ca maestru de teatru, în 2004. Lupta pentru rol Remarcat de regizorii Tyler Nilson și Mike Schwartz într-o tabără de filmare din California pentru actori cu sau fără dizabilități, cei doi au decis să facă un scenariu special pentru Gottsagen. Inițial, casele de producție au respins proiectul cînd au aflat că rolul principal va fi jucat de un actor cu sindrom Down.

Unele companii credeau că un actor cu sindrom Down în film nu l-ar face comercial, oamenii nu ar veni în cinematografe, iar serviciile de streaming nu l-ar ridica pe platformele lor. Unele firme au oferit chiar mai mulți bani pentru a-l înlocui pe Zack cu un actor care nu are dizabilități, dar creatorii “The Peanut Butter Falcon” au refuzat și au fost hotărîți să-l filmeze chiar dacă costă 200.000.000 $ sau 2.000.000 $.

Au realizat filmul în doar 6 săptămîni. În august, a fost difuzat, în premieră, în State și pînă acum a produs peste 20.000.000 $ Filmul a cîștigat deja mai multe premii la numeroase festivaluri, iar site-uri de specialitate afirmă că producția are șanse la un Oscar

