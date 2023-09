Valeriu Demidețchi: "Rusia a ocupat primul loc în ceea ce privește transferurile de bani către Moldova"

Cu Gazpromul rus ar fi mai bine să nu glumim, dar să fim prieteni, să menținem relații normale, de încredere, în beneficiul cetățenilor țării noastre.

Această opinie a fost exprimată de cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi într-un interviu acordat Gagauziya Radio Televizionu (GRT), compania publică de radiodifuziune a ATO Găgăuzia.

El a subliniat că nimeni nu cere ca Moldova să dea imediat acești bani pentru gaz.

"Ni s-a cerut un lucru foarte normal, previzibil. Haideți să ne imaginăm că există formula capitalismului: marfă-bani-marfă. Am primit produsul, dar nu am plătit pentru el. Și persoana, înainte de a răspunde solicitării noastre de a furniza un alt produs, un produs nou, ne cere să clarificăm situația cum va fi plătită datoria. Aceasta este o situație normală! Am cumpărat ceva de la voi., dar nu am plătit și apoi vin din nou, vă rog să-mi mai dați, iar voi mă întrebați în mod normal: "Da, noi înțelegem că vă confruntați cu greutăți economice și așa mai departe, dar am vrea să auzim de la dvs. un răspuns clar că sunteți gata să plătiți această datorie, să decideți asupra mărimii sale, penalizărilor și să stabiliți termenele". Acest lucru s-a întîmplat și mai înainte și acest lucru este normal!", a subliniat jurnalistul.

Potrivit lui, Moldova a avut și mai înainte datorii mari față de Gazprom, dar părțile au căzut întotdeauna la un acord.

"Am văzut cu ochii mei negocierile între Lucinschi și Elțin. Și Elțin a mers chiar în întîmpinarea lui Lucinschi. Cînd am cerut, pare-mi-se, o amînare de cinci ani, el a spus: "Dar de ce? Haideți să vă acordăm o amînare de 10 ani, dacă aveți o situație dificilă în țară". Adică, mereu se poate de negociat, de așezat la masă, de discutat și de ajuns la un acord. Dar se pare că noi nu vrem să negociem, pentru că cineva foarte mare și important pentru guvernarea noastră ne presează și spune: "Nu trebuie să negociați cu ei". Dar acest lucru este împotriva intereselor noastre. Au de suferit cetățenii obișnuiți", a spus Valeriu Demidețchi.

El a reamintit că, potrivit tuturor sondajelor de opinie, pînă la 70% dintre cetățenii moldoveni consideră că autoritățile noastre ar trebui să meargă și să negocieze la Moscova în privința gazelor și un preț mai mic pentru acesta.

"Cineva a spus o frază bună că, de dragul interesului poporului, trebuie să negociezi cu oricine. Nu știu, nu numai cu Rusia. La urma urmei, mă scuzați, nimeni nu ne bombardează de acolo și nu ne pedepsește și așa mai departe. Uitați-vă, din Chișinău a fost expulzată aproape jumătate din personalul ambasadei Rusiei! Conducerea rusă ar fi putut face același lucru ca răspuns și i-ar fi privat pe muncitorii noștri migranți, care așteaptă de ani de zile la coadă pentru servicii consulare la Ambasada Republicii Moldova în Rusia, de oportunitatea de a-și rezolva problemele.

În ambasada noastră, pare-mi-se, lucrează doar cîțiva oameni. Nu sînt destui angajați și multe persoane care lucrează în Rusia se plîng că sînt nevoiți să stea la coadă programată luni în șir și le este greu să ajungi acolo, mai ales persoanelor care lucrează în localitățile îndepărtate la Rusiei, în Siberia și așa mai departe. O astfel de persoană trebuie să zboare la Moscova, să stea la hotel, să ajungă la consulat și nu este încă cert că va fi primit. Așa ne gîndim noi la oamenii noștri? Și apropo, Rusia a ocupat primul loc în ceea ce privește transferurile de bani către Moldova. Nu Italia, nu Spania, nu alte țări în care spunem că trăiește cea mai "scumpă" diasporă. Ei transmit o mulțime de bani, iar noi am putea să răspundem cu o anumită atenție nevoilor acestor oameni, să creștem numărul de puncte consulare pe teritoriul Rusiei, pentru ca acești oameni să nu cheltuiască atîția bani, efort și să nu se umilească, să nu zboare și să nu întrebe pe cineva. Aceasta este o practică normală", a subliniat jurnalistul.