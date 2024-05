Parlicov, despre greșeală strategică a lui Andrei Spînu în gestionarea crizei gazelor naturale din 2021

Totodată, Parlicov a precizat că predecesorul său a făcut o singură greșeală strategică și anume legată de comunicare. Declarația a fost făcută la o emisiune de la Jurnal TV.

„ Lumea se lega de contractul cu Gazprom și formulă. În condițiile în care se negocia acel contract, Moldova nu avea nicio opțiune de alternativă, niciun furnizor și nicio experiență de a aduce gaze din altă parte. Vreau să-i văd pe toți cei care îl critică pe Spînu să se ducă să negocieze cu în condițiile în care nu au opțiuni. I-am spus-o și domnului Spînu, unde am văzut o greșeală strategică, a fost pe dimensiunea de comunicare. I-am spus că poziționarea din punct de vedere a explicării oamenilor despre ce se întîmplă și ce se va întîmpla mai departe eu cred că aș fi gestionat-o diferit, inclusiv cine și-a asumat responsabilitatea. Cine are contract cu Gazprom, cine are contract cu consumatorii, cine are obligația să livreze gaz? Moldovagaz. De ce iese Spînu și le explică de ce nu este gaz? În opinia mea, trebuia scoasă în față Moldovagaz”, a declarat Victor Parlicov.