Guvernul ar putea lansa Programul "Prima Casă 4" Economie 26 martie 2019, 13:40

După un an de activitate, proiectul guvernamental „Prima Casă” se extinde. Anunțul a fost făcut de către Ministrul Finanțelor, Ion Chicu, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul a precizat că „Prima Casă 4” va fi lansat cel mai probabil în luna iunie a acestui an. Totodată, Chicu a spus că proiecte asemănătoare vor fi implementate și în alte domenii din țara noastră.

Ministrul Finanțelor a adăugat că în primul an de activitate, de proiectul „Prima Casă” au beneficiat 1800 de familii.

„Valoarea locuințelor procurate este de 1 miliard 25 de milioane de lei. Cifra vorbește despre multe. Este clar că un miliard de lei în circulație economică înseamnă foarte mult. Costurile compensațiilor din bugetul de stat sînt de 1,3 milioane de lei. Contribuția la bugetul public național a beneficiarilor depășește 5 milioane de lei lunar. Cînd comparăm aceste cifre, vedem că tabloul este elocvent cînd vorbim de costuri și beneficii”, a explicat Chicu.

Autoritățile au planuri mari pentru viitorul acestui proiect: „Anual vom avea 3200 de beneficiari, deci 15000 de beneficiari către anul 2023. Aplicînd aceeași formulă de calcul, acești 15000 de beneficiari ar contribui anual la bugetul de stat cu 720 de milioane de lei numai sub formă de impozite și taxe”.

Programul „Prima Casă” a fost lansat pe 21 martie 2018. Beneficiari ai programului „Prima Casă” pot fi cetățeni ai Republicii Moldova cu vîrsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, angajați oficial în țara noastră și cu venituri oficiale. De asemenea, aceștia nu trebuie să dețină în proprietate nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni pînă la data depunerii cererii și nu trebuie să aibă un credit ipotecar în derulare.