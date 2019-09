Îngrijorător! Ce riști dacă consumi prea mult zahăr

De la sosul de tomate pînă la untul de arahide, dietele occidentale sînt saturate cu îndulcitori adăugați – pînă și nelipsita pîine conține zahăr în exces.

În momentul în care papilele noastre gustative intră în contact cu gustul dulce, creierul eliberează neurotransmițătorul numit dopamină, iar o voce interioară spune „mai mult, vreau mai mult”.Există o mulțime de mituri în ceea ce privește efectele consumului de zahăr asupra sănătății noastre. Cu toate că oamenii au nevoie de glucoză ca să supraviețuiască, numărul indivizilor care suferă de obezitate este în continuă creștere. Grăsimile, zahărul și carbohidrații simpli au fost catalogați ca și țapi ispășitori – și avînd în vedere cantitatea îngrijorătoare de zahăr din alimentele pe care le consumăm zilnic, precum băuturile carbogazoase și produsele de patiserie, acest lucru nu este de mirare.Cantitatea de zahăr pe care o consumăm zilnic este importantă, întrucît organismul nostru are nevoie de glucoză pentru a funcționa – celulele tale necesită energie pentru a supraviețui, iar zahărul reprezintă sursa lor preferată. Cu toate acestea, alimentația omului modern este exagerat de bogată în zahăr procesat – aportul ridicat de zahăr cauzează carii dentare, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, cancer, hipertensiune și obezitate.Este recomandat ca adulții să își limiteze aportul de zahăr la 38 de grame de zahăr pe zi pentru bărbați și 25 pentru femei. Așadar, acum că știm cu exactitate cantitatea de zahăr pe care trebuie să o includem în planul alimentar, luați în considerare că le puteți consuma la o singură masă, fără să vă dați seama – băuturile carbogazoase pot ajunge și la 39 de grame de zahăr.Iată o listă cu motivele pentru care trebuie să ne limităm consumul de zahăr zilnic, ce explică efectele pe care le poate avea o dietă bogată în zahăr procesat.Rata obezității este într-o continuă creștere la nivel global, iar zahărul procesat, mai ales cel din băuturile carbogazoase, este considerat a fi unul dintre principalii vinovați. Băuturile îndulcite cu zahăr precum sucurile și ceaiurile sînt încărcate cu fructoză, un tip de zahăr simplu.Consumul de fructoză declanșează foamea și dorința de a consuma alimente bogate în zahăr. În plus, poate provoca rezistență la leptină, un hormon important care reglează senzația de foame și ii spune organismului cînd aceasta a fost satisfăcută. Cu alte cuvinte, băuturile zaharoase nu îți stăpînesc foamea, ci contribuie la ea – astfel convingîndu-te să consumi un număr mare de calorii ceea ce duce, implicit, la creșterea în greutate.Băuturile îndulcite cu zahăr, în special sucurile, nu oferă beneficii nutriționale, însă facilitează creșterea în numărul de kilograme, riscul de diabet și carii dentare. Atunci cînd numărul gramelor de zahăr consumat este mai mare decît al celui de care are nevoie corpul, organismul îl depozitează în zone precum șoldurile, coapsele, brațele și abdomenul.În ciuda credinței tradiționale conform căreia zahărul duce la apariția cariilor – tuturor ni s-a luat a doua acadea din mînă cînd eram copii, în timp ce ni se spunea că o sa avem o mulțime de carii dacă o să mîncăm multe dulciuri – consumul de zahăr nu are legătură directă cu apariția acestora.Însă, zahărul interacționează cu bacteriile din cavitatea bucală și produce acizi care, în urma dizolvării lor, deteriorează smalțul dinților. Într-adevăr, gura conține aproape în mod permanent bacterii – cu toate acestea, odată ce consumi zahăr, înmulțirea bacteriilor rele este încurajată, ceea ce deteriorează dinții pînă în punctul apariției cariilor.Deja cunoaștem laitmotivul, repetat de toată lumea – de la prieteni la dermatologi – conform căruia consumul de ciocolată favorizează apariția acneei, dar cum pot alimentele bogate în zahăr procesat să ne afecteze sănătatea pielii?Consumul de produse lactate, alimente cu un indice glicemic ridicat (dulciurile), cît și integrarea repetată a produselor bogate în zahăr în alimentație sînt factori ce pot influența apariția problemelor de natură dermatologică.Alimentele ce conțin zahăr procesat afectează nivelul de insulină, determinînd creșterea secreției de hormoni și producția de sebum – toate acestea jucînd un rol în apariția acneei.Atunci cînd mănînci alimente bogate în glucoză, organismul tău va elibera insulină, întrucît acesta are nevoie de ajutor pentru a transforma glucoza în energie – problema este că un aport bogat de zahăr înseamnă o cantitate mare de insulină eliberată, ce poate duce la hipoglicemie sau rezistența la insulină.În cazul în care dezvolți rezistență la insulină, corpul tău nu va mai avea capacitatea de a absorbi în mod corespunzător, eficient și rapid glucoza – ceea ce determină acumularea acesteia în fluxul sanguin și ficat. Acest lucru, însoțit de alți factori genetici și externi, poate duce la diabet.Riscul de diabet, cu toate că vă doriți să vă bucurați de o ciocolată din cînd în cînd, poate să fie evitat dacă adoptați o dietă echilibrată și sănătoasă. Cu alte cuvinte, nu faceți excese și includeți alimente bogate în proteine, carbohidrați sănătoși și fibre.Consumul ridicat de zahăr determină eliberarea dopaminei, o substanță chimică ce ne face să ne simțim bine, însă o dietă bogată în grame de zahăr contribuie la apariția anxietății și a depresiei.Dietele bogate în alimente zaharoase facilitează inflamațiile mai mult decît cele ce conțin proteine și vitamine – cu alte cuvinte, consumul de zahăr crește gradul de inflamație în întregul corp, inclusiv în creier.O alimentație bogată în zahăr nu este inamicul tău doar în ceea ce privește dimensiunea taliei, ci și sănătatea inimii. Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale excesului de zahăr este apariția bolilor cardiovasculare, culminînd cu infarctul.Bolile cardiovasculare sînt asociate în principal cu arterioscleroza, o afecțiune care se dezvoltă cînd un depozit de grăsime, numit placă, se acumulează în vasele de sînge, astfel restricționînd fluxul sanguin. Apariția cheagurilor de sînge în acest context este mai favorabilă, iar riscul în ceea ce privește atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale crește.Un efect periculos al consumului de zahăr exagerat ce nu este atît de cunoscut este lipsa abilității organismului de a-ți transmite cînd este stomacul plin. Atunci cînd mănînci prea mult zahăr, ai mai multe șanse să consumi mai multe calorii.Motivul? Produsele bogate în zahăr procesat conțin ceea ce este denumit în nutriție „calorii goale” – cu alte cuvinte, deși alimentele respective conțin un număr mare de calorii, acestea nu îți vor satisface nevoia de nutrienți și implicit, te vor lăsa la fel de înfometată.Excesul de zahăr este cunoscut ca un factor ce favorizează apariția diabetului și a kilogramelor în plus, dar acesta poate să fie un potențial vinovat al bolii Alzheimer. Dietele bogate în zahăr pot afecta capacitatea creierului de a crea și păstra aminti pe termen atît lung, cît și scurt.Consumul de alimente sărace în nutrienți și vitamine, însă bogate în carbohidrați nesănătoși și zahăr, duce la reducerea abilităților cognitive, spre exemplu abilitatea de a învăța lucruri noi, rezolvarea problemelor și citirea rapidă și corectă a unui text.Prea mult zahăr nu este dăunător numai pentru dinți – încă un motiv pentru care trebuie să abandonăm o dietă bogată în zahăr este faptul că dăunează ficatului. Organul folosește fructoza pentru a produce grăsime, iar prea mult zahăr rafinat provoacă o acumulare de grăsime ce poate duce la boli hepatice.De obicei, asociem insuficiența hepatică cu alcoolul, dar consumul de zahăr este aproape la fel de dăunător. O alimentația bogată în zahăr poate provoca boli hepatice – care lezează ficatul încontinuu, în timp ce acesta încearcă să se vindece.