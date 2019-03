De ce este bine să consumăm pătrunjel

Pătrunjelul este unul dintre cele mai apreciate zarzavaturi, nu doar cu rolul de a da savoare mîncării, ci are şi efecte extraordinare asupra sănătăţii noastre.

El conţine flavonoide, minerale, provitamina A, complexul vitaminic B, mai multă vitamina C decît o lămîie, iar o singură legătură parfumată din această plantă ne furnizează mai multe proteine decît două ouă.Pătrunjelul mai conţine apiol, alte vitamine (B, E), calciu, fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, sulf, iod, precum şi un aminoacid numit histidină, ce stopează dezvoltarea tumorilor. De asemenea, pătrunjelul ajută la buna funcţionare a ficatului, splinei, sistemelor endocrin şi digestiv, fiind un puternic fortifiant al imunităţii.Puţină lume cunoaşte faptul că pătrunjelul este un remediu extraordinar pentru îmbunătăţirea digestiei şi pentru eliminarea toxinelor. Enzimele conţinute de rădăcina pătrunjelului sînt de un real ajutor persoanelor care au probleme cu splina, dar şi obezilor, celor care suferă de diaree, anorexie sau oboseală. Nu în ultimul rînd, banalul pătrunjel este extrem de eficient în refacerea ficatului, întărirea unghiilor fragile sau în fortifierea anemicilor. Totodată, el îmbunătăţeşte nivelul estrogenilor la femei şi are rol benefic în buna funcţionare a uterului.Efectele miraculoase ale pătrunjelului îşi spun cuvîntul şi în rîndul celor care suferă de depresie, rezultatele făcîndu-şi apariţia uimitor de repede.„Zarzavatul-minune”, bogat în clorofilă, are şi rol antibacterian, oprind răspîndirea bacteriilor în organism. Tot el poate rezolva rapid şi problema sinuzitei. Deşi nu poate fi considerat un tratament în inflamarea rinichilor, pătrunjelul împiedică absorbţia sării şi ajută la eliminarea reziduurilor din ţesutul renal. Persoanelor care suferă de oboseală cronică, retenţie de apă, dar şi gută li se recomandă de asemenea consumul de pătrunjel.Pătrunjelul poate fi folosit ca medicament în cazuri de cistită, fiind grabnic ajutător şi celor suferinzi de boli ale plămînilor. Combinaţia calciu-flor conţinută de pătrunjel creează totodată o peliculă protectoare foarte puternică la suprafaţa dinţilor şi a oaselor, prevenind eventuale probleme ale cavităţii bucale. Pătrunjelul împiedică uscarea conjunctivei şi a corneei, favorizează creşterea transpiraţiei, este un regenerator capilar de excepţie, bun vermifug, neutralizează efectele nocive ale tutunului şi alcoolului şi ajută la eliminarea celulitei.Timp de două, trei săptămîni consumaţi în fiecare zi cîte o mînă de pătrunjel proaspăt. În cazul digestiei leneşe, beţi zilnic cîte trei căni cu ceai de pătrunjel, pe care îl puteţi procura de la orice plafar.Excelentă este şi salata de pătrunjel, ce se prepară în felul următor: se taie foarte bine o legătură de pătrunjel proaspăt, la care se adaugă puţin ulei de măsline, zeama unei lămîi, puţin usturoi strivit, seminţe de dovleac sau de susan. Salata se consumă zilnic, timp de 14-60 de zile, sub formă de cură, care este tonică şi revigorantă, contribuind la fortificarea sistemului imunitar.De un real ajutor este şi sucul de pătrunjel, obţinut prin zdrobirea cu storcătorul electric. Fiind foarte puternic, sucul de pătrunjel se consumă timp de două săptămîni în cantităţi mici, altfel poate produce tulburări ale sistemului nervos. Efectele cele mai puternice se obţin amestecînd suc de pătrunjel cu suc de ţelină sau de morcov.