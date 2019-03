Locuitorii de la Botanica și or. Vatra vor rămîne fără apă la robinet

Furnizorul de apă anunță pentru joi, 21 martie 2019, deconectări de apă pe o stradă din sectorul Botanica.

De aceea, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor de branşare a apeductului nou-construit, din Bd. Dacia. 35. Astfel, în intervalul 09:00–15:00, vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din următoarele străzi:• bd. Dacia, 25-37.Tot joi, 21 martie 2019, în intervalul 09:00–15:00, vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din str. Grenoble,157, 161/1, 163/1,165/1, 165/2. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate, la SP Hidrofor din str. Grenoble, 161/8.Afectați de lipsa apei vor fi și consumatorii de pe două străzi din or. Vatra . Sistările au loc în legătură cu lucrările planificate, privind branşarea apeductului nou construit din or. Vatra. Astfel, S.A. „Apă-Canal Chişinău” vă aduce la cunoştinţa că, posibil, va avea loc întreruperea furnizarii apei potabile în perioada 21.03.2019- 22.03.2019, în intervalul 9:00-17:00. Vor fi afectaţi de lipsa apei potabile consumatorii din or. Vatra, str. Bogza, Stefan Vodă.Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la Serviciul dispeceratului central la tel. 022-25-66-66 sau 022-85-77-77.