Ceban explică de ce nu participă la protestele din Capitală

Ion Ceban, contracandidatul lui Năstase în turul doi al alegerilor din Chișinău, susține că și el a fost dezavantajat de decizia Curții Supreme de Justiție, însă nu va participa la proteste.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă.

„Justiția este subordonată politic partidului democrat. Cei care cel mai puțin au nevoie de ceea ce s-a întîmplat sîntem noi socialiștii. Nu văd cum să participăm astăzi la proteste, alături de oamenii care ne-au făcut ouă și oțetpe de o parte și au scuipat în oamenii care au acordat votul în această circumstanță mie. Andrei se simte foarte bine, mersi … este foarte simplu să umbli cu megafonul dintr-o parte în alta”, a declarat Ceban.

El mai spune că vrea să vadă ce va face Platforma DA mai departe și că nu poate să se adreseze celor „care au scuipat” în cetățenii care i-au acordat votul. „Am auzit și am văzut tot felul de lucruri în activitatea ultimilor cîteva zile a celor de la PPDA. Noi am văzut și atitudinea față de diferite segmente distincte ale societății. Haideți să vedem ce vor face ei în continuare. Eu pînă cînd nu văd cum aș putea să mă adresez celor care au scuipat peste 120 de mii de cetățeni care mi-au acordat votul. Eu la fel am fost dezavantajat”, susține Ceban.

Amintim că, Curtea Supremă de Justiție a aprobat o decizie prin care a menținut hotărîrea Curții de Apel și a judecătoriei Chișinău privind invalidarea alegerilor din Chișinău. În urma deciziei, Platforma DA și PAS au organizat un protest în fața primăriei Chișinău, iar miercuri, 27 iunie, au anunțat despre crearea unei mișcări de rezistență la nivel de țară și organizarea de proteste în fiecare săptămînă. Primul se planifică pentru duminică (1 iulie) la ora 14:00 în Piața Marii Adunări Naționale.