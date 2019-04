Apa de argint Scaler Silver– cel mai bun antiseptic natural ©

Din cele mai vechi timpuri, bogatii mancau cu tacamuri din argint si beau apa tinuta in vase din acest metal pretios. Asta nu se facea pentru a arata cat sunt de instariti, dar pentru ca aveau grija de sanatatea lor.

Desi initial era doar o observatie, acum este demonstrat stiintific – apa tinuta in vase de argint devine un adevarat antibiotic natural, cu care poate fi dezinfectata orice suprafata. Deoarece ionii de argint au capacitatea sa opreasca inmultirea bacteriilor, iar pe unele dintre acestea chiar sa le distruga definitiv.

Progresul stiintific si cel medicinal, suprapus de compania bulgara Euromed, a creat apa coloidala cu ioni de argint Scaler Silver sub diferite forme. Aceasta este dozata in picaturi, spray nazal si spray bucal, pentru a acoperi un domeniu larg de utilizare.

De exemplu, picaturile Scaler Silver, in volum de 10 ml, sunt usor de utilizat atunci cand pacienti sunt copiii. Acestea sunt recomandate in tratamentul guturaiului sau sinuzitei, doza fiind de 2 picaturi in fiecare nara, de 3 sau chiar 4 ori pe zi. Mai mult decat atat, apa coloidala cu ioni de argint lupta cu infectiile la nivelul urechii medii sau a ochilor si se administreaza in tratamentul conjunctivitelor.

Spray-ul nazal Scaler Silver, de 20 ml, este recomandat copiilor mai mari si adultilor. 5 sau 6 pufuri zilnice, in fiecare nara, vor asigura un tratament eficient al rinitelor, al guturaiului sever sau al anginelor.

In cazul durerilor in gat sau al diferitor inflamatii, in ajutor vine spray-ul bucal din apa argintata, Scaler Silver. Flaconul de 50 ml este dotat cu o pompa mecanica, ceea ce il face usor de utilizat. Mai mult decat atat, acesta este recomandat si in tratarea diferitor boli fungice sau parazitare, a bolilor de piele, cum sunt acneea, herpesul, dermatita atopica sau psoriasis. Este suficient sa faceti cate un puf, de 3 ori in zi, pe zonele afectate.

Produsele Scaler Silver sunt in conformitate cu Directiva 93/42 a Uniunii Europene si nu au contraindicatii, intrucat sunt absolut naturale, nu contin produse nocive si nu prezinta risc pentru sanatate.

