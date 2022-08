La Chișinău a fost deschis primul centru auto GEELY. Acesta este situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14.

La deschiderea oficială a centrului auto GEELY a participat prim-vicepreședintele DAAC-Hermes, Igor Șcerbinschi, precum și directorul general al companiei-fiice est-europene a GEELY Automobile International Corporation, domnul Zhang Shouhe.

"Astăzi am avut o mare sărbătoare. Compania DAAC-Hermes a deschis un nou salon și a prezentat marca GEELY în Republica Moldova. Am lucrat la acest contract pe parcursul a șase ani. Am discutat mult timp cu GEELY cum să reprezentăm acest brand. Am avut opinii diferite, am avut dispute, dar datorită interacțiunii am ajuns la un rezultat, iar astăzi avem ocazia să întîlnim și în Moldova acest brand de succes în lume", a subliniat Igor Șcerbinschi.

Potrivit lui, astăzi, pînă la deschiderea primului Centru Auto GEELY din Moldova, au fost vîndute peste 30 de mașini de această marcă.

"Acesta este un rezultat bun care ne bucură, pentru că, după cum s-a dovedit, oamenii noștri cunosc marca, sînt interesați de tehnologie și putem vedea acest lucru, comunicînd cu clienții noștri, că oamenii sînt foarte mulțumiți de achiziție. GEELY nu este o alegere întîmplătoare. Compania DAAC-Hermes are o experiență bogată. Ea este implicat în această afacere de aproximativ 25 de ani. Dea ceea, am ales marca foarte atent. Noi avem o experiență în lucrul cu Volvo, iar GEELY deține Volvo, deține și alte companii mari precum Lotus, Smart, este cel mai mare acționar al Daimler AG. Toate acestea permit companiei să dețină astăzi tehnologii foarte înalte, să producă mașini de înaltă calitate, deoarece compania deține tehnologii marca premium. În mașinile GEELY astăzi întîlnim tehnologii care acum cîțiva ani nu le puteai găsi la mașinile de clasă joasă sau medie. Astăzi toate acestea există", a declarat primul vicepreședinte al DAAC-Hermes.

Potrivit acestuia, compania va continua să-și bucure clienții cu noi modele.

"Pe viitor, în octombrie, așteptăm modelul Tugella. Acesta este un SUV crossover coupe. Un model foarte așteptat. Și simțim acest lucru după cereri, atunci cînd oamenii ne întreabă, se interesează cînd îl vom primi. Și sperăm că acesta va fi, de asemenea, un nou model de succes care va fi foarte solicitat. La începutul anului viitor așteptăm modelul Manjaro. Acesta este un model creat pe platforma XC90 și sîntem siguri că această mașină va fi, de asemenea, foarte solicitată. Vom adăuga în gama noastră mașini cu tehnologii hibride. Și, de asemenea, sperăm ca din a doua jumătate a anului viitor să putem oferi deja mașini electrice. Așadar, gama de modele se va extinde. Va fi foarte interesant, va fi calitativ și toate acțiunile noastre vor fi orientate spre faptul ca toți clienții noștri să fie mulțumiți de achizițiile lor", a spus Igor Șcerbinschi.

La rîndul său, directorul centrului auto GEELY, Alexandru Deordița, a menționat că s-au depus multe eforturi pentru pregătirea lansării mărcii GEELY, totul a avut drept scop ca orice proprietar să se simtă încrezător și confortabil.

Proprietarii de mașini GEELY au recunoscut că au ales acest brand ținînd cont de raportul excelent preț-calitate, designul frumos, ergonomia mașinii, prezența a numeroase funcții uimitoare, inclusiv a sistemului foarte convenabil de parcare automată, interiorul și portbagajul spațios, consumul redus de combustibil. "GEELY este o mașină de un nivel foarte bun, puternică, frumoasă, are multe avantaje, iar deschiderea centrului auto GEELY va fi un alt avantaj important, deoarece va facilita întreținerea și repararea mașinii, la necesitate", au subliniat ei.

Zhejiang GEELY Holding Group Co., Ltd (GEELY Holding) este o companie globală de automobile, cea mai mare companie privată de tehnologie auto din China, care investește activ în cercetare și dezvoltare. Se află pe lista Fortune Global 500 pentru al 11-lea an consecutiv, ocupînd locul 229 după ce veniturile sale anul trecut au atins cifra de 55,86 miliarde de dolari SUA. De cînd a ajuns prima dată pe lista Fortune Global 500 în 2012, GEELY Holding s-a ridicat cu peste 200 de poziții.

Structura Zhejiang GEELY Holding Group include: cel mai mare producător auto privat din China GEELY Auto Group, marca globală de automobile Volvo Car Group, precum și GEELY Commercial Vehicle Group, GEELY Technology Group și MiTime Group. În același timp, GEELY Auto Group unește cinci mărci auto: GEELY Auto, Geometry, Lynx & Co, Proton și Lotus.

Volvo Car Group unește două domenii de autoturisme: Volvo și Polestar.

GEELY Technology Group unește patru direcții inovatoare diferite: Cao Cao, Terrafugia, Joma, Qjiang.

GEELY Commercial Vehicle Group unește două domenii ale vehiculelor comerciale: London Electric Vehicle Company (LEVC) și Yuanсheng Auto.

În 2018, directorul Geely Holding Group a achiziționat 9,69% din acțiunile producătorului auto german Daimler AG și a devenit principalul său acționar. În 2019, compania Geely Holding Group și Daimler AG au anunțat despre crearea unui joint-venture Smart Automobile Co., Ltd pentru dezvoltarea unui brand comun de mașini electrice și hibride marca premium cu cota de participare de 50% la 50%.

La rîndul său, grupul Mingtai Investment Development Group (MiTime Group) a fost fondat în cadrul grupului de companii Geely Holding Group în 2004, iar principalul său gen de activitate sînt investițiile și managementul operațional în domeniul învățămîntului superior, sportului, turismului cultural și altor tipuri de afaceri. Grupul este împărțit în trei sectoare de bază: educație, sport și turism.

Astăzi Geely Holding Group este o companie de succes, într-o dezvoltare dinamică, cheia succesului căreia sînt 3 piloni: inovație și tehnologie, calitate și siguranță.