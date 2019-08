Cercetătorii au reușit să înregistreze „murmurul” Terrei

Pămîntul „cîntă”. S-a dovedit definitiv. O echipă de geofizicieni europeni a reușit, pentru prima dată, să înregistreze „bolboroseala” misterioasă produsă de Planeta albastră.

Oamenii de știință știu de mult că seismele pot face Pămîntul să vibreze pentru perioade lungi de timp. Totuși, în 1998 o echipă de cercetători a descoperit că planeta generează constant un semnal vibrațional de joasă frecvență, chiar și în absența cutremurelor. De atunci, s-au formulat diverse teorii și s-au încercat diverse măsurători la suprafața Terrei.Acum, în studiul lor publicat în revista Geophysical Research Letters , cercetătorii au explicat că au putut înregistra „oscilația liberă” a Terrei cu ajutorul a 57 de seismografe plasate pe fundul oceanului, ceea ce constituie o premieră.Pînă acum, s-a mai vorbit despre „cîntecul Pămîntului”, dar într-o altă împrejurare. În 2012, zgomotele scoase de Pămînt fuseseră înregistrate din spațiu, de sateliţii NASA, care au identificat o serie de sunete asemănătoare cu nişte ciripituri și fluierături. Este vorba, însă, de altceva. Provin de la centura magnetică a Pămîntului şi nu pot fi auzite de urechea umană decît captate din spațiu:

La sfîrșitul anului 2012, timp de un an, seismografele amplasate pe fundul Oceanului Indian – pe o suprafață de peste patru milioane de kilometri pătrați – au înregistrat, dar din apăȘi pentru prima oară, cercetătoriiîn condițiile în care fundul oceanelor este extrem de zgomotos, după cum a explicat Martha Deen, cercetătoare la Institutul de Fizică a Pămîntului de la Paris.Pînă acum, cercetătorii nu putuseră detecta murmurul Terrei decît cu ocazia cutremurelor de pămînt de suprafață, dar rezultatele nu fuseseră convingătoare. Acum știm că există un „murumur” și sub apă, scrie Digi24 Din păcate, este imposibil pentru om să audă acest murmur. Avînd frecvențe ultrajoase, cuprinse între 2,9 și 4,5 MHz, zgomotul produs este de 10.000 de ori mai jos decît poate percepe urechea umană.Pămîntul produce vibrații de 0,0029 ori pe secundă, ceea ce înseamnă că la fiecare 30 de secunde Terra produce acest sunet.Ca să poată asculta cîntecul Terrei, cercetătorii au izolat aceste frecvențe, eliminînd toate zgomotele parazite: zgomotul valurilor, al cutremurelor de pămînt sau sunetele vieții marine.În ceea ce privește originea acestor sunete, enigma rămîne intactă și tocmai de aceea intrigă. Au fost formulate diverse ipoteze, unele contradictorii: turbulență atmosferică, mișcarea maselor de apă, valurile de suprafață, deplasarea plăcilor tectonice și alte cauze de natură geologică. Cercetătorii nu s-au pus de acord.Dar acest studiu este important pentru că deschide calea pentru noi cercetări. Este pentru prima oară cînd o echipă reușește să înregistreze un semnal de pe fundul oceanului. „Pămîntul este în continuă mișcare și noi am vrut să observăm aceste mișcări, pentru domeniul geofizicii, care ar putea beneficia de date suplimentare”, spune Martha Deen. Cercetătorii speră că într-o zi se va reuși chiar cartografierea interiorului planetei.