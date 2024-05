Serbia a anunţat lotul definitiv de 26 de jucători pentru EURO 2024

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, a anunţat, marţi, lotul final de 26 de jucători cu care va participa la EURO 2024 (14 iunie-14 iulie).

Căpitanul echipei va fi mijlocaşul Dusan Tadic (Fenerbahce), care are 106 selecţii. Nu va lipsi nici atacantul Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), golgheterul Serbiei, care a marcat cinci goluri în preliminarii, transmite agerpres.ro



Un alt jucător de top aflat în lot este atacantul Dusan Vlahovic (Juventus), el marcînd în ultimul sezon 16 goluri în 33 de partide în Serie A.



În lot figurează şi mijlocaşul Andrija Zivkovic, care a cîştigat titlul de campion al Greciei cu PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu.



Serbia a participat la patru din ultimele cinci ediţii ale Cupei Mondiale, dar nu a mai jucat la EURO din 2000, cînd a evoluat sub titulatura de Fosta Republică a Iugoslaviei, oprindu-se în sferturile de finală.



Serbia, care s-a clasat pe locul secund în grupa sa preliminară, va înfrunta la turneul final din Germania, în Grupa C, echipele Angliei, Danemarcei şi Sloveniei.



Lotul Serbiei pentru EURO 2024:

Portari: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Djordje Petrovic (Chelsea), Predrag Rajkovic (Mallorca);



Fundaşi: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdjan Babic (Spartak Moscova), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Steaua Roşie Belgrad), Nemanja Stojic (TSC Backa Topola);



Mijlocaşi: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Seviila), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdjan Mijailovic (Steaua Roşie Belgrade), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahce), Lazar Samardzic (Udinese), Vejko Birmancevic (Sparta Praga), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK Salonic), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Mijat Gacinovic (AEK Atena);



Atacanţi: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AC Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg).