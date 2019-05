Salariul uriaș pe care îl vrea Neymar de la Real

Neymar (27 de ani) are doi ani de cînd evoluează pentru PSG, însă pare că nu-și găsește liniștea la campioana Franței. Urmărit de accidentări și implicat în diverse controverse, care i-au adus suspendări importante, starul brazilian este pe lista celor de la Real Madrid.

Deși transferul pe Bernabeu părea la un moment dat neverosimil, presa internațională scrie tot mai des despre această mutare. Spaniolii de la AS au aflat ce sumă cere Neymar pentru a semna cu Real Madrid: 1,2 milioane de lire pe săptămînă (1,36 milioane de euro).Asta înseamnă aproximativ 5,5 milioane de euro pe lună, respectiv 65 de milioane de euro pe an, scrie Digisport.ro.Sursa citată mai scrie că, pentru a face un efort financiar considerabil în tentativa de a-l aduce pe Neymar pe Bernabeu, Real trebuie să scape de Gareth Bale. Nu mai puțin de 17 milioane de euro pe an cîștigă galezul, care mai are contract 3 sezoane cu formația antrenată de Zinedine Zidane.Despre plecările lui Neymar și Mbappe de la PSG s-a scris în repetate rînduri, iar clubul francez a anunțat că nu se pune problema ca tînărul fotbalist să plece. Nu s-a întîmplat acest lucru și în cazul brazilianului, lucru care lasă loc la interpretări.Desele scandaluri în care a fost implicat, suspendările primite, dar și relația rece cu antenorul Thomas Tuchel, căruia tocmai i-a fost prelungit contracul, l-au făcut Neymar să ia serios în considerare să plece de la Paris.Acum, și-a anunțat și pretențiile financiare și, dacă Real Madrid și PSG vor ajunge la un acord, starul brazilian va semna cu „albii”. Neymar este cel mai scump fotbalsit al planetei la ora actuală – 222 de milioane de euro i-a plătit PSG Barcelonei, în urmă cu doi ani, pentru fotbalistul de 27 de ani.