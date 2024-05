Olympiakos, la primul euro-trofeu

Olympiakos Pireu este noua cîștigătoare a Ligii Conferințelor, a treia ca prestigiu competiție inter-cluburi din fotbalul european. Formația elenă a cucerit trofeul după ce, în finala de la Atena, a învins formația italiană Fiorentina cu 1-0 după 120 de minute de joc. În cele 90 de minute regulamentare, Olympiakos și Fiorentina nu au marcat, chiar dacă au avut perioadele lor de dominare și șanse uriașe de a deschide scorul. În cele din urmă totul s-a decis în prelungiri. Cînd totul se îndrepta spre seria penalty-urilor de departajare, Olympiakos a dat lovitura de grație. Ayoub El-Kaabi a înscris golul victoriei în minutul 116. Atacantul a fost la limita offside-ului, însă după analiza VAR, arbitrul a validat golul. Astfel, Olympiakos a devenit prima echipă din Grecia care cucerește un trofeu al unei competiții inter-cluburi continentale. "Mă bucur că s-a terminat totul în cel mai bun mod posibil pentru noi. A fost un maraton. Am început foarte rău, am avut destule probleme. A fost dificil, dar s-a meritat tot acest sacrificiu.", a declarat Jose Mendilibar, antrenor Olympiakos

"Știam că nu putea fi un meci spectaculos, dar am avut posibilitatea să realizăm mai multe în prelungiri. Suntem dezamăgiți, pentru că am făcut un drum lung pînă în finală și a fost dificil. Am avut o nouă șansă să ridicăm trofeul, dar din păcate nu am reușit.", a menționat Vincenzo Italiano, antrenor Fiorentina Fiorentina a pierdut a două finală consecutivă a Ligii Conferințelor.