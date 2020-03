Unde sînt planificate deconectări de lumină pe 6 martie

or. Durlești: str. A. Marinescu, C. Brîncoveanu, Dealul Morilor, G. Coșbuc parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

or. Anenii Noi: str. Comsomolului, Florilor, Soarelui, Speranţa, Timireazev, Uzinelor str-la, Victoriei, Vişinilor, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Anenii Noi: str. Chişinăului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Anenii Noi: str. Chişinăului, Concilierii Naţionale, Mărţişor , Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Floreni: str. Ciocîrliei, Dacilor, Hotinului, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Groza, Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puhaceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Socoleni parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ţînţăreni parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Todireşti parțial, în intervalul de timp între 13:40 - 15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căușeni: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 2 str-la, Calea Brezoii, Gheorghe Coşbuc, Meşterul Voicu, Nicolai Nekrasov, Ştefan cel Mare şi Sfînt 8s-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni 1 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vissarion Belinski parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Căuşeni: str. Alba Iulia, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev str-la, Calea Basarabiei , Calea Ştefaneştelor, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Mihai Eminescu bd., Mira 4 str-la, Păcii str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Căușeni: str. Ion Creangă 24, parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Căinari: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Căinari, Doina 1, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 1 str-la, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu 3 str-la, Mihail Sadoveanu, Petru Rîmbu, Prieteniei, Trandafirilor, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Grigorievca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tănătari: str. Ion Creangă, Vasile Alecsandi, Tănătari parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene