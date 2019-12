Unde pe 20 decembrie vor avea loc deconectări de lumină?

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. anunţă că vineri, 20 decembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Calea Basarabiei 8, în intervalul de timp între 08:45 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Miciurin , Ivan Miciurin str-la 1, Ivan Miciurin str-la 4 parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Mihail Lermontov 68, 69, 71, 104 - 134, 139, 143, 144, 148, Sfînta Vineri 116, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Humulești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorstr. Andrieş, Andrieş str-la, Budeşti, Chişinăului, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Şcolii, Teilor , Teilor str-la, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Budeşti, Cotului, Crinilor, Crînilor str-la, Decebal, Izvorul Vietii, Mitropolit Varlaam, Nucilor parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Mihai Eminescu 15, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Artezianschii Per, Artizeanscaea, Comsomolului, Florilor, Iurie Gagarin, Soarelui, Speranţa, Timireazev, Tineretului, Uzinelor str-la, Victoriei, Vişinilor, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Maximovca , s. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Abaclia: str. Grădinilor, I.Dodică, Lev Tolstoi, Mihail Frunze, Moldova, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Bașcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu , Bascalia , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexei Şciusev, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Mircea cel Bătrîn, Republicii, Seliviorstov Fiodor , Victoriei parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexandru Lipcan, Dimitriu, Dorobanţilor, George Coşbuc, Independenţei, Ivan Spirin, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Kogălniceanu, Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Şcheia şos., Vişinilor, s. Roşu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Crihana Veche parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Spicoasa parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexei Şciusev, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Poştei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Brînza: str. Drujbî, Gheorghi Jucov, Lenin, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Ciobalaccia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Cania , s. Iepureni , s. Lărguţa, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricor. Ceadîr-Lunga: str. Bankovskii str-la, Bugeacului, Cecanova, Proezdnaia, Rumeanţev parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 15:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Joltai: str. Mira, Lenin parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Cotovscoe: str. 40 Let Pobedî, 70 let Octeabrea, Grigore Cotovschi, Lenin, Sadovîi str-la, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cazaclia: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Bogdan Petriceicu Haşdeu 1s-la, Dragoş Vodă, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 1 str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Dereneu , s. Bularda , s. Duma , s. Onișcani, s. Rădeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Javgur parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cotul Morii , s Leușeni Vama parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Nemțeni: str. Nemțeni 227A, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Stolniceni: str. Nicandru Timotin, Stolniceni parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Malcoci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Ceadîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Bălăurești parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Grozești parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 15:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 12:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Selişte parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 14:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Dolna parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Zubrești: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Donici , Serghei Lazo Zubreşti parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Ștefănești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Volintiri: str. Alexei Mateevici, Basarbeană, bd. Maria Bieşu, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Grădinarilor, Ion Creangă, Nucarilor, Păcii, Volintiri , Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cioburciu: str. Cecvora, Cioburciu , Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Budăi: str. Iurie Gagarin, Mira, Staroseliscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.