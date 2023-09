Un șofer s-a certat cu polițiștii - a intervenit șeful Poliției Naționale

Unul dintre șoferii stopați pe traseul M3, la una dintre intrările/ieșirile capitalei, în satul Băcioi, s-a arătat indignat, cînd a aflat că deține un pașaport necorespunzător pentru mașina reutilată cu care circulă deja cîțiva ani.

S-a iscat o dispută între el și polițiștii de patrulare, care au organizat filtrul în zonă în seara de joi, 6 septembrie. Într-un final, a intervenit tocmai șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu.

„-Protestez, voi merge în judecată, încetați să luați mită la înregistrări. Eu ca cumpărator de bună-credință, cu pașaport tehnic eliberat, înseamnă că eu am fost corect?”, a întrebat șoferul polițiștii, notează Noi.md cu referire la realitatea.

„-Dacă dvs. mă întrerupeți și n-o să avem respect în comunicare, vom merge exact după buchia legii. Eu încerc să vă explic, dar dvs. îmi lămuriți alta. Eu nu răspund de ASP, eu răspund de poliție. Poliția a constatat că dvs. circulați cu o mașină reutilată necorespunzătoare pașaportului tehnic pe care-l dețineți”, i-a răspunsViorel Cernăuțeanu.

„-În așa stare ați cumpărat automobilul? -Da, da. Domnul îmi spune că așa nu se permite. Trebuie scaunele să fie invers.

-Ați mai fost opriți pînă acum? -Am fost oprit de poliție, dar nimeni nu mi-a zis nimic pînă acum.

-Cînd ați procurat automobilul? -Am deja vreo 7-8 ani, 9 chiar. Am pașaport tehnic. M-am dus la Agenția specializată, am înregistrat mașina, a verificat inspectorul.

-De ce nu ați insistat să vi se facă proces verbal? -Vreau să aflu dreptatea. Azi m-au oprit aici că este control, mîine? Trebuie să termine asta!”, a spus șoferul.

Bărbatul s-a arătat hotărît să acționeze pînă și în instanță pentru a identifica cine dintre autoritățile Republicii Moldova au greșit în situația sa, el fiind cel care a insistat să i se întocmească proces-verbal.