Se anunță deconectări de lumină programate pentru vineri, 11 septembrie

or. Durlești: str. Durleşti, Nicolae Testemiţeanu, Ruhuleanca, Tineretului, Tineretului 8 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Anenii Noi: str. Alexandr Puşkin, Ceapaev, Maxim Gorki, Suvorov, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Anenii Noi: str. Artezianschii Per, Artizeanscaea, Comarov, Ioana Iakir, Păcii , Zagorodnaea, Comarov, Gribova, Mihail Frunze, Tighina, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene