Programul „Eco-voucher” va fi aplicat familiilor cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate energetică

Familiile cu un grad înalt de vulnerabilitate energetică vor beneficia de vouchere pentru înlocuirea becurilor și a electrocasnicelor.

Programul Eco-voucher este aplicat în premieră în Republica Moldova, iar beneficiarii vor fi selectați dintre cei care s-au înregistrat pe platforma www.compensații.gov.md. Programul este implementat cu suportul partenerilor internaționali și are menirea de a reduce povara facturilor la energie, notează IPN.



Programul Eco-voucher a fost creat pentru a ajuta oamenii să reducă facturile la energie prin înlocuirea becurilor și a electrocasnicelor ineficiente energetic. Potențialii beneficiari vor fi selectați dintre cei care s-au înregistrat pentru a primi compensații de la stat, prioritate vor avea familiile cu venituri modeste și cu cheltuieli mari la energie.



„Programul Eco-voucher este un program pilot care este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare împreună cu Agenția de Eficiență Energetică, cu suportul Uniunii Europene. Program pilot înseamnă că el se implementează acum cu suportul nostru, iar ulterior va fi preluat de Agenția de Eficiență Energetică. Programul Eco-voucher constă în faptul că vor fi înlocuite becurile și va fi înlocuit un număr mare de aparate de uz casnic ale beneficiarilor vulnerabili din punct de vedere energetic. La această etapă nu este posibil pentru a aplica pentru un eco-voucher, dar noi vom selecta un număr de beneficiari din numărul gospodăriilor cu un grad înalt de vulnerabilitate energetică care s-au înregistrat pe platforma www.compensatii.gov.md . Acești beneficiari vor primi Eco-vouchere pe care vor putea să le valorifice la unele magazine”.



În acest an programul Eco-voucher este implementat cu suportul partenerilor externi, iar de anul viitor Guvernul, prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, va finanța acest program. Deputatul PAS, Ina Coșeru, spune că prioritatea autorităților este eficientizarea energetică a locuințelor cu reducerea facturilor cetățenilor.



„Acest program și celelalte programe în domeniul energetic vor contribui la scăderea tarifelor, ne vor face mult mai raționali în utilizarea resurselor energetice, pentru că noi nu avem această cultură a economisirii resurselor energetice. Resursele energetice se produc din resurse naturale, care sunt tot mai puține și care trebuie folosite cât mai rațional. Acum suntem în căutare continuă de fonduri pentru Agenția de Eficiență Energetică astfel încât ea să poată implementa programe de eficiență energetică, în primul rând, fiind vorba de termoizolarea locuințelor”, a spus deputatul PAS, Ina Coșeru.



Și în acest an consumatorii casnici se pot înscrie în programul „Ajutor la contor” pentru a primi compensații în factură pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică și combustibili solizi. Cetățenii se pot înregistra pe platforma www.compensatii.gov.md până la 25 noiembrie.