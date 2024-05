O fîntînă a fost renovată la Prepelița. Ce spun localnicii

Poveștile pot deveni realitate. În satul Prepelița din raionul Sîngerei a fost renovată fîntîna Babei Cloanța, o căsuță asemănătoarea cu cea din basmele populare.

Oamenii și-au adus aminte de copilărie cînd au văzut fîntîna renovată, transmite Noi.md cu referire la tvn.md.

Vera Cușneanu, locuitoarea satului Prepelița, raionul Sîngerei: „Fîntîna era tot așa frumoasă, era în formă de colibă așa, și așa și îi spunea, casa Babei Cloanța, așa îi ziceau copiii. Pe urmă s-a stricat, s-a dărîmat. Pe urmă iată s-au gîndit băieții care cu inimă bună, hai să o refacem, hai să facem să fie frumos. Și s-au apucat iată băieții și cu domnul primar în frunte.”

Eelena Pînzari, locuitoarea satului Prepelița, raionul Sîngerei: „Ei clar lucru că îmi pare bine că s-a reînnoit, s-a făcut. Aici era frumos, era tot așa frumos în părțile acestea pînă la șosea”.

Pentru Ludmila Ursu fîntîna și construcția are o însemnătate aparte, pentru că au aparținut bunicului ei.

Ludmila Ursu, locuitoarea satului Prepelița, raionul Sîngerei: „Este fîntîna bunelului meu, încă din anii 40 și nu-mi aduc aminte sigur, deci este o fîntînă ce are eu știu, o amintire aparte pentru noi copiii, fiindcă ea a fost renovată exact cum a fost construită cîndva, această căsuță care o vedeți în spate ea a fost cîndva din șindrilă. Ne-a permis să ne întoarcem în timp, dar cu o variantă un pic schimbată, dar autentică tradițional moldovenească cu acest stuf.”

Inițiativa de renovare a venit de la un localnic. S-a pus mînă de la mînă și cu ajutorul autorităților locale au reușit.

Iulian Erimei, primarul comunei Prepelița, raionul Sîngerei: „Inițiativa renovării acestei fîntîni de fapt a venit de la un cetățean de aici, un băștinaș al satului Prepelița, care este mai mult dezvoltat în turism și care și-a amintit de fapt cum era această fîntînă. Cîndva era fîntîna Babei Cloanța, așa era cînd eram noi copii la grădiniță. De fapt nu era în stilul acesta, era într-un stil de lemn, noi copiii toți ne speriam cînd veneam aici și am zis ca să facem o trecere în timp. Am făcut fîntîna în stuf cum vedeți și alături avem o mașină retro, Mașina din Mașa și Ursul, nu am reușit să o renovăm pînă la urmă, că timpul un pic ne-a presat, dar o să fie o zonă.”

Fîntîna a fost sfințită, pentru ca localnicii să aibă unde se opri în zilele călduroase și să-și potolească setea.