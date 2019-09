Localităţile din ţară care rămîn mîine în beznă

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A. anunţă că vineri, 13 septembrie 2019, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos:

str. Burebista 112, 114, 116, 118, 118/1, 120, bd. Dacia 49/2, 51, 51/1, 51/2, 51/8, 53, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 55, 57, 999, 9999, str. Gradina Botanică 22, Valea Crucii 999, în intervalul de timp între 09:20 - 09:40 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricebd. Dacia 57, 9999, str. Gradina Botanică 22, Valea Crucii 999, în intervalul de timp între 09:20 - 14:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electricestr. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. B. Lăutaru, Toma Alimoș parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr. Chimistilor, Durleşti, Hirtoape, Hotinului, Hotinului str-la, Junimii, Sfîntul Gheorghe str-la, Timişoara, Tudor Vladimirescu, 27 August, or. Chișinău: str. Roșiori 88, 68A parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa -Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilorstr. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Tudor Vladimirescu 12/1, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electricestr. Chişinăului parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexandru cel Bun, Alexandru Ioan Cuza, Ciorescu , Ciresilor, Livezilor, Merilor, Mihai Kogălniceanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Făureşti: str. Doina, Făureşti, Gradinilor, Mihai Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa, s. Goian: str. Chişinăului, Goian , Ichel, Iteli, Păcii, Văilor parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Floreni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Gura Bîcului: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Basarabia, Biruinţa, Conaş Camzin, Cuzneţova, Dnestrovscaea, Doina, Gorkii, Izvoare , Libertăţii, Mihai Eminescu, Neguţe, Nistreană, Novaea, Specialiştilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Valea Adîncii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Calfa , s. Roșcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Maximovca: str. Dobrovolischi, Maximovca , Molodejnaea, Şcolii, Vladimir Maiacovski parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrices. Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Todirești , în intervalul de timp între 09:30 – 14:00, pentru conectarea noului consumatorstr. Alexandru Lipcan, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Vişinilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Slobozia Mare: str. Mihail Frunze, Mioriţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Brînza: str. Drujbî, Lenin, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Capaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Benderscaea, Boris Glavan str-la, Cernîşevski, Cikalov, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Dobrovolski, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Konev str-la, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Nevski, Nicolai Gogol, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, Panfilov str-la, Suvorov, Suvorov str-la, Şciors, Taras Şevcenco, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenco str-la, Tretiakov, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski str-la, Vissarion Belinski str-la, Volkov str-la, Zoia Kosmodemianskaea str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengiloror. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a piloniloror. Vulcănești: str. 1 Mai, 25 let Moldavii, 25 Siezda, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva , Cahul , Cahul str-la, Crupscoi, H.Raşculeva, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanova str-la, Melioratorov, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nikolai Vatutin, Orehovaea, Ostrovscogo, Oziornaia, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo , Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Baurci: str. Comsomoliscaea, Carl Max, Iubileinaea, Ioana Iakir, Molodejnaea, Sadovaea, 50 Let octeabrea, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Hirova parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Tocuz: str. Zorilor,Dumitrie Cantemir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ialpugeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Javgur parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Alexei Şciusev, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Oleg Coşevoi, Orăştilor, Păcii, Pobedî str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoria, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 16:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Cireşelor, Lăcrimioarelor, Nucilor, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Cărpineni: str. Anton Cehov, Codrilor, Cuibîşeva, Lăpuşniţa, Pobeda, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 10:20 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electricstr. Albinuţa, Bujorilor, Ghiocel, Hîrtop, Ion Aldea-Teodorovici, Iurie Gagarin, Macilor, Mărţişor, Mihai Viteazul, Speranţa, Toporaşilor, Viilor, Viilor str-la parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Rezeni, parțial în intervalul de timp între 09:55 – 12:00 , pentru conectarea noului consumators. Ruseștii Noi , parțial în intervalul de timp între 15:40 – 17:00 , pentru conectarea noului consumators. Filipeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Iurceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ciorești, parțial în intervalul de timp între 08:50 – 12:00 , pentru conectarea noului consumators. Iurceni, parțial în intervalul de timp între 13:00 – 15:00 , pentru conectarea noului consumatorstr. 1Mai, Chișinăului, Chișinăului str-la, Mihai Sadoveanu, Scrisul Latin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina , Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Voinova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienestr. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Mihail Frunze, Păcii parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentuluis. Palanca: str. Cetatea Alba, Livezilor, Mihai Eminescu, Palanca , Nistreana, Doina, Păcii, Severnaea, Suvorov parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Căplani: str. Caplanî, Cvartalinaea, Grigore Cotovschi, Libertăţii, Mihail Frunze, Molodejnaea, Sov.Armii, Svoboda, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco, Vostocinaea parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Antonești: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Alexei Vakulovscki, Filip Coreţchi, Independenţei, Ion Soltîs, Renaşterii, s. Antonesti , Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilors. Răscăieți: str. Chirov , Diviziea, Biruința , Dneprodzerjinscaea, Ștefan Cel Mare, Sovetscaea, Răscăieți parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aerienes. Novosiolovca: str. Budionnîi, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilors. Chițcanii Vechi , s. Codru Nou, s. Hirișeni , s. Mîndra, s. Negureni , s. Ratuș , s. Sărătenii Vechi , s. Țînțăreni, s. Verejeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electrics. Nucăreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilorPentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.