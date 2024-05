Însoțitoarea de zbor cu cea mai lungă vechime din lume a decedat

Cea mai longevivă stewardesă din toate timpurile a murit la vîrsta de 88 de ani, după aproape 70 de ani ca însoțitoare de bord în SUA, scrie CNN.

„Plîngem moartea lui Bette Nash, care a petrecut aproape șapte decenii îngrijindu-se cu căldură de clienții noștri în aer”, a transmis American Airlines într-o declarație postată pe X, transmite stirileprotv.ro.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI