Festivalului Bășcuțelor, în nordul țării

„Noi din Italia am venit special ca să participăm. Ne trage aici la baștina noastră, ne trage sufletul, cu inima. Sperăm să continue tradiția, că-i frumoasă; Am cele mai bune impresii, cele mai frumoase. Ne bucurăm că tradițiile noastre nu-și pierd din farmec și ne bucurăm că se organizează anual acest festival; Ne place foarte mult Moldova, ne plac oamenii, sînt foarte simpli, foarte populari. Ne-au primit cu brațele deschise și vă mulțumim”.

Vizitatorii au putut vedea și bășcuțele din localitate.

„Cu mari emoții vin în acest sat, fiindcă aici mii-am petrecut copilăria, aici la buneii mei am crescut. De fiecare dată de cînd s-a deschis festivalul acesta al bășcuțelor n-am lipsit niciodată. Vin cu niște emoții și cred că aceste valori trebuie educate la tînăra generație; Îmi pare foarte bine că este un festival foarte frumos, oameni ospitalieri oameni cu tradiții vechi. Satul are 560 de ani, înseamnă că este foarte vechi. Păstrează patrimoniul nostru național, tradițiile, obiceiurile. Am fost în aceste bășcuțe, am fost primiți foarte bine, cu bucate naționale, un pahar cu vin, o vorbă bună”.