El e primul moldovean ce cîştigă Cupa Mondială la acordeon

Tînărul acordeonist Radu Raţoi din nou Victorios. Artistul a luat Cupa Mondială la acordeon, care s-a desfăşurat la Kaunas, Lituania.

Astfel, Radu Raţoi este al treilea interpret din istorie care cîștigă Cupa Mondială atît la muzică clasică, cît și la muzică variete şi primul moldovean care cîștigă acest concurs prestigios, transmite Moldova9.com.

La această competiţie internaţională au concurat aproape 100 de tineri artişti din întreaga lume. Radu Raţoi a obţinut locul 1 – Senior Coupe Mondiale şi locul 1 – Senior Virtuoso Entertainment.

El a concurat la o categorie cu 16 participanţi, dar la cealaltă cu alţi 10 concurenţi. Locurile de frunte au fost luate la următoarele poziţii: Muzică Clasică și Muzică Variete.

„Nu am crezut la început. Ştiam că am şanse, dar aşa o cupă mondială de grea nu a fost în ultimii 20 ani. Oricine putea cîştiga. Au fost foarte puternici toţi participanţii. Eu am cîștigat toate 5 tururi în ambele categorii. A fost greu, dar a meritat”, a declarat Radu Rațoi.

Radu Raţoi este recunoscător profesorilor, inclusiv lui Sergiu Mîrza. Acum tînărul artist studiază la Copenhaga, la Royal Danish Academy of Music.