Deconectări programate de lumină, pentru 1 august

com. Tohatin: str. Livezilor, Nucarilor Str, Renașterii, Teilor, Tohatin sat parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Basarabeasca: str. Trudovaea, s. Abaclia: str. Dacia, Independenţei , Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Basarabeasca: str. Karl Marx, Sovhoznaea parțial, în intervalul de timp între 09:45-14:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Basarabeasca: str. N.Krupskaea str-la, Vladimir Maiacovski JD, Voczalinaea, Voczalinaea JD parțial, în intervalul de timp între 14:30-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric