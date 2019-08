Cresc indemnizațiile pentru tinerii specialiști care aleg să muncească la sate

Ministerul Sănătății propune majorarea indemnizației unice pentru tinerii lucrători medicali care vor alege să activeze în zonele rurale.

Pentru medici, ar putea avea loc o majorare de la 45.000 de lei la 120.000 de lei, iar pentru personal medical mediu – de la 36.000 de lei la 96.000 de lei. Sumele nu se vor da decît în tranșe. Inițiativa se află în dezbateri publice, iar dacă vor fi acceptate, modificările vor intra în vigoare din ianuarie 2020.Așadar, Ministerul Sănătății propune majorarea indemnizațiilor unice pentru tinerii specialiști, ca o soluție la lipsa acută de personal în special în localitățile rurale și la exodul de specialiști care a luat amploare.Datele Ministerului Sănătății arată descurajator de la an la an – în timp ce criza de personal se adîncește, numărul studenților care aleg să facă Medicina crește. Cifrele însă cad dramatic din nou la capitolul instruirea pentru rezidențiat: tinerii aleg alte căi decît rezidențiatul în Republica Moldova.Dacă în anul 2016 din contul bugetului de stat au fost instruiți 415 absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în anul 2017 au fost instruiți 419 absolvenți. În 2018, numărul lor a crescut la 432, iar în 2019 - la 479 absolvenți. În ceea ce privește instruirea post-universitară, trendul este exact invers: dacă în anul 2016 erau instruiți 651 medici și farmaciști, în anul 2017 deja erau 408, în anul 2018 mai rămîneau 311 medici și farmaciști, iar în 2019 – numai 312. Chiar și așa, din cauza exodului, oamenii di localitățile rurale resimt cel mai mult lipsa specialiștilor. Pentru aceste zone, avem o rată de acoperire între 2.2 și 3.5 la 10.000 de locuitori, mult sub media europeană.Soluția propusă este mărirea indemnizațiilor unice, dar nu doar pentru cei care au studiat la buget, ci și prin contract, dacă vor accepta să se angajeze acolo îi va repartiza Ministerul Sănătății după studii.Astfel, în cazul medicilor indemnizația crește de 45.000 de lei la 120.000 de lei sau echivalentul a 6.000 de euro. În cazul personalului medical și farmaceutic cu studii medii ar urma să aibă loc o creștere de la 36.000 de lei la 96.000 de lei. Banii nu se vor da decît în trei tranșe – prima, în mărime de 40.000 de lei pentru medici și 36.000 de lei pentru personal medical mediu - după prima lună de activitate, iar restul la sfîrșitul fiecărui an de activitate.Proiectul se află în dezbateri publice. Pentru a putea fi pus în aplicare va fi nevoie de peste 44.000.0000 de lei. Pentru plata indemnizațiilor pentru acest an au fost alocate aproape 17.000.000 de lei.Amintim că ultima dată indemnizațiile pentru tinerii specialiști în domeniul sănătății au fost majorate în 2017 cu 50 la sută, valoarea totală rămînînd în continuare foarte mică și neatractivă pentru medici. Conform Sindicatelor, în anul 2018, doar cinci asistente medicale și 10 medici au ales să angajeze în localități rurale. Fosta conducere a autorității din Sănătate a fost criticatăa atunci pentru majorarea infimă, dar și pentru faptul că, fiind și așa puțini bani, se dau în rate, ceea ce face oferta și mai puțin atractivă.